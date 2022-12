Balance anual de acciones del Municipio de Paraná “por una ciudad sostenible”

Otras acciones

Municipios Saludables

La Municipalidad de Paraná comunicó sobre el trabajo en materia ambiental que se realiza para agregar valor al material recuperable y disminuir la producción de residuos sólidos urbanos. Entre otras iniciativas, se lanzó el programa Separá con la doble contenerización y separación de residuos en el macrocentro.Eles parte del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. En una primera etapa, la doble contenerización abarca el sector comprendido entre Laurencena, Ramírez, Racedo y Catamarca. Dentro del mismo se encuentra la mayor densidad poblacional de la ciudad.Además de la implementación del programa Separá, se trabaja en concientización e información, ya que aún hay numerosos hogares que no separan sus residuos, además de que en muchos casos se contaminan los contenedores verdes.Por esto, se recuerda que en contenedores verdes deben depositarse los Residuos Reciclables (plástico, metal, papel, tela, cartón o vidrio, todo este material limpio y seco).En contenedores azules los No Reciclables, que incluye materiales orgánicos como yerba, estiércol, verduras, restos de comida o café y materiales inorgánicos no reciclables como los residuos sanitarios (por ejemplo, toallitas sanitarias o pañales).Desde el comienzo de la gestión se desarrolla un plan que lleve a la ciudad de Paraná a migrar desde tecnologías de alumbrado público antiguas y obsoletas (sodio y mercurio) hacia la utilización de iluminación LED.El sistema de bicicletas públicas y la red de ciclovías forman parte de un plan de movilidad urbana sostenible.Paraná realiza distintas acciones en el marco del Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comuniades Saludables.Recepción y transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y Neumáticos Fuera de Uso.Las cooperativas Un Sueño Cartonero, Nueva Vida y Recicladores del Paraná-MTE recolectan los residuos inorgánicos reciclables en comercios e instituciones que generan gran volumen. También realizan la recolección domiciliaria diferenciada.Se ubican en distintos puntos estratégicos de la ciudad para que las y los vecinos paranaenses depositen materiales reutilizables, separados por sus componentes (vidrio, cartón, latas, plásticos, etc.).Por otro lado, durante este año, se articularon convenios para la adquisición de maquinarias y herramientas que fortalezcan el trabajo de los recuperadores urbanos informales como también el de las cooperativas: Nueva Vida, Un Sueño Cartonero y MTE Recicladores del Paraná.Las acciones estuvieron enmarcadas en tres programas: Recuperemos Valores, Separá y Municipio Saludable, por el que se trabajó en potenciar la tarea de los recuperadores urbanos y cooperativas, como también la educación ambiental y mejoras en la recolección de residuos que se producen en la ciudad.Como ejes destacados, la Dirección de Programas Especiales de Residuos Sólidos Urbanos, que depende de la Subsecretaria de Ambiente, realizó:1) Ejecución del proyecto de Investigación y Desarrollo, financiado a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, mediante la convocatoria "Proyectos Federal de Innovación" (PFI 2021), para la implantación de un molino de plástico PET y bloquera dentro de la planta de clasificación de residuos municipal con el fin de obtener bloques cementicios 60% PET.“Este proyecto se encuentra en su fase final, queda pendiente la instalación de la maquinaria en la Planta de Clasificación de Residuos y la capacitación por parte del equipo de investigación de la UTN Paraná. El equipo de investigación de UTN dará capacitaciones al personal de la Cooperativa para la transferencia de tecnología y conocimiento”, indicó Shai Bejar, director de Programas Especiales de Residuos Sólidos Urbanos.2) Ejecución del proyecto de Investigación y Desarrollo (I+D) financiado a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación mediante la convocatoria de "Proyectos de Tecnología para la Inclusión Social" (PTIS 2022) junto con la UTN Paraná para la implantación de un horno de fundición de aluminio dentro de la planta de clasificación de residuos municipal con el fin de obtener lingotes de aluminio de manera tal de agregar valor al material (latas, etc.). Esta iniciativa se encuentra en fase de construcción del horno, ya que la Secretaría de Obras Públicas realizará la construcción del tinglado donde se colocará el horno de fundición.3) Convenios marcos y específicos firmados con universidades y facultades locales para que estudiantes realicen las prácticas profesionales:- FCA-UNER: investigación y desarrollo en materia de poda, arbolado urbano, entre otros. Participación de un estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Jardinería.- FIQ-UNL: Estudiantes de Ingeniería Industrial, Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos realizaron sus prácticas preprofesionales obligatorias dentro de las distintas áreas de la Subsecretaría de Ambiente. A la fecha, participaron seis practicantes de todas las carreras.- UTN-FRP: Próxima firma de convenio marco para la realización de prácticas por parte de estudiantes de la especialización en Higiene y Seguridad en el predio donde opera la planta de clasificación RSU.- FCECO-UNER: Convenio marco de colaboración y programas de extensión para entregar el material recuperable a las cooperativas de recuperadores urbanos, y capacitar a la comunidad académica en este aspecto. Participación de tres clubes dentro del Programa (Olimpia, Universitario y Talleres).- UCA-Paraná: Convenio marco de cooperación con establecimiento para separación de residuos en origen y entrega del material a cooperativas. Proyecto de extensión con carrera de Abogacía.- FCJS-UNL: Convenio de prácticas preprofesionales. Estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía.- FIUNER: Convenio de prácticas preprofesionales. Estudiantes avanzados de la carrera de Bioingeniería.- Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas - UNL: Practicantes de ingeniería Ambiental + Ingenieros en Recursos Hídricos.- Facultad de Diseño y Urbanismo - UNL: Practicantes de Arquitectura.- Facultad de Trabajo Social - UNER: Practicantes de Lic. Ciencias Políticas + Lic. Trabajo Social.- UTN - Facultad Paraná: Practicantes de Ing. Electrónica + Ing. Electromecánica + Ing. Civil.4) Entrega en comodato de un galpón perteneciente al estado provincial, a través del Municipio, a la cooperativa Recicladores del Paraná (MTE) con el fin de mejorar sus condiciones de acopio/venta/clasificación de materiales recuperables.Dentro del programa Municipios Saludables, se adquirió financiamiento para la capacitación de estudiantes en más de 25 escuelas públicas de Paraná y se prevé la adquisición de una chipeadora para el tratamiento del material de poda.En cuanto a las proyecciones para el año 2023, se ampliará la zona de recolección puerta por puerta de los residuos sólidos urbanos, realizada por las cooperativas Un Sueño Cartonero, Nueva Vida y Recuperadores del Paraná.En función de todo lo planteado durante el Programa Municipios Saludables, además de la adquisición de la chipeadora de ramas, se está trabajando con el Parque Hortícola en un proyecto en conjunto con ONGs y el área de Economía Social de la Municipalidad para la adquisición de herramientas y maquinaria específica con el fin de mejorar las condiciones de recupero del material orgánico y generar compost de calidad.“Se pretende duplicar el número de instituciones públicas y privadas dentro del Programa de separación de plástico de botellas PET y tapitas a través del convenio firmado entre el Municipio y la fábrica de muebles sostenibles Quanta. Actualmente, son 20 instituciones entre escuelas y clubes de toda la ciudad que participan activamente del programa”, indicó BejarA partir del 2023, se le entregará a la cooperativa Recicladores del Paraná una miniplanta y un Sampi en pos de mejorar la calidad de los materiales recuperadores y dignificar su labor diaria.