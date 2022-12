Once por Todos: entregaron nueva donación de pañales para los hospitales

Paraná La escuela Gaucho Rivero recibió donaciones del Once por Todos

La campaña solidaria Once por Todos, sigue dando sus frutos y este miércoles, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos realizó una importante donación de pañales para los hospitales San Roque y San Martín de la ciudad de Paraná.Griselda Figueroa, del hospital materno infantil, dijo que “siempre estamos agradecidas con Once por Todos porque siempre piensa en el hospital San Roque, en los niños y estamos felices. Llegamos a más de 10000 pañales con esta nueva donación que nos da alivio y tranquilidad durante el año de saber que tenemos pañales para responder”.“Hay chicos que ocupan hasta 8 pañales por día y con este stock vamos a poder responder a la demanda”, destacó.Por su parte, Susana Parodi, integrante del voluntariado Santa Rita, dijo estar “gratamente sorprendida porque nos siguen llegando donaciones por el Once por Todos y es impresionante. Los pañales son siempre bienvenidos y siempre se necesitan en el hospital. Nosotras somos un puente entre el donante y el niño que está internado y su familia, que reciben lo que el pueblo da para ello. Lo poco que sea para ellos es muchísimo”.En el mismo sentido se expresó Carolina Almada, quien mencionó que el pañal “es prioridad en el día a día del hospital, y se solicita en forma constante. Tener a disponibilidad es fantástico. Estamos felices porque todo suma y esperemos poder continuar con esta cadena solidaria”.Finalmente, María Isabela Maidana, de la cooperadora del hospital San Martín expresó que “son muchas emociones. Nosotros logramos juntar 2195 pañales en paquete y 800 pañales sueltos. Estamos muy agradecidas con Once por Todos y la gente que hizo su donación”.