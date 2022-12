Rigen los horarios de verano en el transporte público de pasajeros

Aumento del boleto



Desde la municipalidad de Paraná informaron que a partir de este lunes 26 de diciembre y hasta el 26 de febrero del 2023 regirán los horarios de verano del transporte público urbano de pasajeros.Según explicaron, las modificaciones están pensadas “para ajustar las frecuencias según la disponibilidad de coches y mejorar el flujo a las zonas más recurridas durante la temporada”. Pero no se dieron a conocer los cronogramas con los nuevos horarios. Una opción para conocer el tiempo de llegada del colectivo a las distintas paradas, es mediante la aplicación para celulares: "Cuando Subo".Vale recordar que esta semana podría ser aprobado un nuevo aumento en el boleto del transporte urbano.La semana pasada, el Concejo Deliberante de Paraná dio estado parlamentario al proyecto de ordenanza que establece un ajuste al cuadro tarifario del boleto urbano de pasajeros y lleva el boleto general a $94,50. La iniciativa fue presentada por el Departamento Ejecutivo y elevada para su evaluación a la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo.Al respecto, el concejal oficialista Sergio Elizar afirmó que el proyecto será analizado en Comisión esta semana “y si obtiene dictamen favorable estará en condiciones de ser tratado en la sesión que se realizará el próximo jueves 29 de diciembre”.En este sentido, declaró que desde el bloque del Frente Creer buscan garantizar la continuidad del servicio de transporte urbano de pasajeros y que “contenga el impacto en el bolsillo del trabajador”. Elizar sostuvo que “es importante señalar que el 62% de la tarifa la subsidia los gobiernos nacional, provincial y municipal”.Por su parte, el concejal de Juntos por el Cambio Entre Ríos, Maximiliano Rodríguez Paulin declaró que su bloque no votará el aumento del boleto de colectivos hasta que no se presente una propuesta integral de mejora del sistema de transporte urbano en la capital entrerriana, donde se contemple calidad y eficiencia del servicio.El concejal afirmó que “es lamentable que el Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU) únicamente se convoque dos veces al año y solo sea para ajustar la tarifa que impacta directamente en el bolsillo del vecino y jamás para discutir la calidad del servicio, frecuencia, recorridos y cantidad de coches”, dijo.En el proyecto, se estipula