“Que el río siga creciendo”, el deseo de un pescador de Puerto Sánchez

Según la última medición realizada por Prefectura Naval en horas del mediodía de este lunes, la altura del río Paraná, en el puerto de la capital entrerriana es de 1,69 metros y las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), dan cuenta que podría bajar alrededor de medio metro en las próximas semanas.estuvo en Puerto Sánchez y dialogó con Silvio, pescador de hace muchos años, quien se preparaba para dos largas jornadas en el río.“Hace una semana que no pescamos, vamos a ver si este río nos da algo”, dijo y contó que hay días que la bajante se nota “y hay días donde el pescadito se mueve”.La última vez que fue a pescar “salió lindo, no mucho, pero se mueve algo. hay patí, algunos amarillos, moncholos. Vamos a ver si el río nos ayuda”.“Hay veces que el río nos da la buena y a veces la mala”, dijo Silvio y en este sentido deseó “que el río siga creciendo y llegue a los cinco metros, como estaba antes. No pierdo la esperanza que el río, con el cual vivo, vuelva a crecer”, expresó.El Instituto Nacional del Agua dio a conocer sus proyecciones sobre el comportamiento del río Paraná para los primeros días del año 2023, donde la altura descenderá a los 1,41 metros.Desde el organismo detallaron que “son tendencias consideradas en los valores medios diarios. Los niveles se registran dentro del rango de aguas medias. De acuerdo a la perspectiva meteorológica continuará en descenso”.En el resto de los puertos, y de acuerdo a la perspectiva meteorológica, se continuará en descenso.