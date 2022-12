Accidentes durante Navidad en Paraná: cuándo se realizan los test de alcoholemia

Policiales Sigue grave la joven que salió despedida de un auto y detuvieron a su pareja

Se registraron al menos cuatro accidentes de tránsito durante los festejos por Navidad en Paraná y uno de estos culminó con una joven herida de suma gravedad. El dato coincidente en todos los siniestros fue la ingesta de alcohol al volante., analizó ael licenciado en Accidentología Vial, Gonzalo Leiva, y atribuyó estas circunstancias a “los festejos por el Mundial, el relajamiento de determinados cumplimientos por las Fiestas, pero también tiene determinadas cargas emocionales, y el consumo de alcohol”. “Son cuestiones que hacen que los conductores dejen de enfocarse en la importancia de conducir un vehículo y de respetar las normas”, apuntó el profesional.; también mencionó el caso de la joven que salió despedida del auto“Son cuestiones que, más allá del cumplimiento de la ley, están relacionadas al cuidado de las personas porque, recalcó Leiva. Y ejemplificó: “La ley no me obliga a usar el cinturón para evitar la multa en un control, sino por seguridad; la ley me prohíbe ingerir alcohol si voy a conducir porque con alcohol en sangre puedo producir una catástrofe; la ley me prohíbe usar el celular mientras conduzco porque si me distraigo puedo atropellar a alguien o chocar otro vehículo”.“La ley me hace cumplir determinadas cuestiones, no para que no me multen, sino para evitar consecuencias”, remarcó el licenciado en Accidentología Vial.En la oportunidad, explicó queDe acuerdo a lo que reconoció Leiva,, porque también se depende de la disponibilidad de personal de guardia para hacer el control y de que el alcoholímetro esté en condiciones”.Punto aparte, el especialista recomendó: “Debemos tomar conciencia de que las Fiestas son para festejar; no puede ser que terminemos lamentando personas heridas o fallecidas por hechos viales”.“No está mal tomar alcohol porque esta socialmente aceptado el festejar y brindar con una copa de sidra, vino o champagne, pero debemos tener en cuenta que esa sustancia permanece en nuestro cuerpo durante determinado período de tiempo y la única forma de que el cuerpo la elimine es con tiempo”, fundamentó.Y agregó: “El descanso también es importante porque una persona no durmió bien puede llegar a generar las mismas condiciones que una persona alcoholizada”.“Después de los festejos debemos tomarnos el tiempo de descansar antes de emprender el regreso a casa”, recomendó Leiva al destacar que este fin de semana se registró un intenso movimiento vehicular en los accesos a Paraná, situación que se repetirá por las festividades de Año Nuevo.