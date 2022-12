Papá Noel subió al camión recolector: “Me emociona ver la alegría de los chicos”

Mauricio es recolector y en Navidad le prestó la magia a Papa Noel subido al camión. Omar y Claudio condujeron el vehículo con destino al Volcadero.“Estoy haciendo un poco de diversión para los gurises; esta es la segunda vez que me subo al camión recolector. La experiencia ha sido muy linda. Muchos gurises me abrazaron, se sacaron fotos; me emociono mucho”, indicó aPapá Noel.De la misma manera, puntualizó que este sábado recorrió “la ciudad, en camión recolector de residuos. Pertenezco a la Secretaría de Servicios Públicos. La de hoy es siempre una noche muy especial, pero es cierto que para muchos hoy es un día no tan lindo, porque sufren la ausencia de algún ser querido”.Dijo que, en estas fechas, “siento mucha emoción. Hoy vino una nena y me abrazó y se me cayeron algunas lágrimas; es la primera vez que me pasan cosas tan lindas como la de hoy”.Rememoró que cuando era chico “siempre tuve la ilusión de ver a Papa Noel, y con el paso de los años me propuse que cuando sea recolector iba a hacer esto. Hoy es una realidad, se me cumplió el sueño. Es un orgullo inmenso el que tengo”.Omar y Claudio que cumplieron su tarea y además, “trasladaron a Papa Noel”, mostraron su enorme orgullo de poder vivir esta experiencia.