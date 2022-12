Sofía Saya, la joven artista paranaense da sus primeros pasos

Sofía Saya tiene 17 años y es de la localidad de Paraná, junto a Ramiro Hernández en guitarra y Gastón en percusión, han recorrido varios escenarios.La joven paranaense expresó a: “Arranqué a los 15 en la casa de una vecina cantando karaoke. Mi mamá no sabía que cantaba porque en casa nunca lo hacía y cuando me escuchó se sorprendió y me dijo que cantaba muy bien”.“Empezar a cantar se dio de casualidad, porque nunca lo imaginé”, declaró Saya.La joven indicó que su padre es tecladista y tenía una banda musical donde ella acompañaba en algunas canciones y “de ahí me empezaron a llamar de varios bares y restaurantes”, expresó.“Ya voy subiendo a varios escenarios. Estuve en la expo de Concordia y el año que viene voy a estar en el festival del ternero en Feliciano”, manifestó Saya.Sofía contó que le gustaría dedicarse a la música, es por eso que está estudiando canto y tomando clases de teatro.En cuanto a los géneros musicales que prefiere, la joven expresó: “Me gusta de todo, empecé cantando folclore, chámame y chacarera que me encanta. Después me fui a lo pop melódico, que tengo dos temas propio”, y agregó “de apoco voy descubriendo cosas nuevas”.