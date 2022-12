Juntó juguetes para regalarle una sonrisa a los niños del Hospital San Roque

Historias emotivas, de comprensión, solidaridad, empatía y generosidad sobran en épocas navideñas. María Arenales, una vecina del barrio La Floresta, de Paraná, juntó juguetes durante todo el año y los regaló a los pacientes del el Hospital San Roque.“Estoy muy contenta, llenó de felicidad”, expresó María a. Según contó durante todo el año armó bolsitas con golosinas para regalarse a los pacientes. Sin embargo, “le pedí a Dios poder llevarle algo más y por suerte pude juntar juguetes y darles una alegría”.“Vi contentas a las mamás y a los niños, y eso me llenó de felicidad”, dijo. Seguidamente agregó: “Hoy me siento feliz y doy gracias a Dios que pude hacer esto. Gracias a mi sobrino, que me ayudó pude completar los regalos para los niños”.La mujer trabaja en la feria de Ameghino para poder mantener a su familia y todos los años realiza la misma acción solidaria.María contó que “de chica nunca tuve una muñeca y lo deseaba tanto. Cuando tuve hijos, me dolía en el alma no poder darles todo lo que necesitaban y hoy gracias a Dios, junto a mi esposo, mi hija y mi compañera de feria, logré darles una alegría a los niños”.“El poder hacer feliz a otras personas, me hace feliz”, manifestó.La mujer comentó que “la Navidad es muy importante porque siempre hay niño que esperan un regalo, por eso trabajo para poder bridarles algo a los que menos tienen”.Para el próximo año, María espera poder recorrer el hospital San Roque y San Martín.