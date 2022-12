Suba del boleto de colectivo: “Es imposible que el usuario pueda pagar $173.50”

Paraná Cómo quedaría el precio del boleto de colectivos tras el aumento en Paraná

Ingresó este viernes al Concejo Deliberante de Paraná el proyecto de actualización del cuadro tarifario en el servicio de transporte urbano de pasajeros para la capital entrerriana y su área metropolitana.consultó al concejal, quien preside la comisión de Movilidad Urbana del HCD, los detalles en torno al”, comunicó el concejal oficialista. Y agregó: “Después de tres reuniones del SITU, que es el órgano de monitoreo del sistema de transporte, los especialistas de costos, tanto de la empresa como de los bloques, determinan una actualización tras un análisis de distintas variables”.; y el estudio de costos de, que sería un incremento del 31% buscandoen un marco económico complicado”, fundamentó el edil del Frente Creer., apuntó y aclaró que “al 62% de la tarifa la sustentan los gobiernos nacional, provincial y municipal a través de subsidios”.“El servicio es de mala calidad, las frecuencias y los recorridos deben ser revisados y las unidades de transporte tienen que estar en un mínimo de condiciones. Pero es la eterna discusión porque la empresa dice que con esta tarifa no le permite actualizar las unidades, que son viejas, y prestar un mejor servicio”, reconoció el concejal tras ser consultado por las condiciones en las que Buses Paraná brinda el servicio de transporte en la capital entrerriana y su área metropolitana., apuntó.El proyecto fue girado a la Comisión de Movilidad Urbana y si obtiene dictamen favorable estará en condiciones de ser tratado en laEn ese sentido, Elízar se mostró a la espera del debate previsto para el lunes: “Esperamos llegar a un consenso que posibilite una actualización, que nunca será racional dada las condiciones, pero que sea lo más cercana a un equilibrio para que no impacte en el bolsillo de los usuarios de manera desmesurada y que el empresario entienda que la tarifa que pretende es imposible de pagar”, fundamentó el concejal.En el texto de la iniciativa se considera la adecuación de tarifa en las diferentes categorías de boletos del Transporte. En este sentido, se fija el valor del Boleto General en 94,50 pesos; el Boleto Primario en 9,50 pesos; Boleto Secundario, 23,60 pesos; Boleto Terciario y Universitario, 28,40 pesos; Boleto Obrero, 61 pesos; Boleto Jubilado, 43 pesos; Boleto Nocturno, 123 pesos; Franja Horaria, 76 pesos, y Combinado, 95 pesos.Durante el plenario se aprobó un proyecto de decreto ingresado "in voce" por el concejal David Cáceres mediante el cual se declaró como "Personalidad Destacada" de la ciudad de Paraná a Roberto Fabián Ayala, por su extensa trayectoria y el reciente campeonato obtenido por la Selección Argentina en el Campeonato Mundial de Fútbol desarrollado en Qatar, que tuvo a Ayala como integrante del cuerpo técnico.Además, los ediles dieron sanción a la ordenanza, impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal, que contempla la aprobación del Nuevo Distrito Otros Usos (OU) y Distrito Urbano Especial del Conocimiento (DUEC), el cual pasa a formar parte del Código Urbano (ordenanza 8563). Este sector forma parte del recientemente establecido "Distrito del Conocimiento" (ordenanza 9921).También se aprobó, por unanimidad, el proyecto de ordenanza, autoría de la concejala Ana Ruberto (Frente Creer), que crea la "Escuela de Oficios Municipal", otorgando un Marco Regulatorio para su correcto funcionamiento.En el espacio "Voz y Opinión Ciudadana" hicieron uso de la palabra representantes de la Comisión Vecinal del barrio "Toma Nueva", quienes solicitaron el cambio de recorrido de la línea N° 1 de Colectivos.