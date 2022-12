Bahl sobre los colectivos urbanos: “El sistema necesita una reformulación total”

Paraná Cómo quedaría el precio del boleto de colectivos tras el aumento en Paraná

“El sistema necesita una reformulación total”

El nuevo precio del boleto de colectivos urbanos para Paraná y su área metropolitana comenzará a ser tratado por el Concejo Deliberante de la capital entrerriana.consultó al intendente Adán Bahl sobre el sistema de subsidios y la calidad del servicio de transporte urbano de pasajeros; también se refirió al conflicto con Suoyem y las obras públicas para la ciudad.y si el Estado nacional no les daría los subsidios a las provincias y estas a los municipios,”, explicó ael intendente Adán Bahl. Para el mandatario municipal se trata de “unaEn ese sentido, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó al gobierno nacional a devolverle un porcentaje de fondos coparticipables a Ciudad de Buenos Aires.porque ésta tiene que andar con sus propios ingresos y buscando el equilibrio entre el costo y la prestación del servicio”, apuntó Bahl y dio cuenta dedonde parece que los problemas se resuelven mágicamente, sin inconvenientes”. “Mientras que en las capitales de provincia tenemos el mismo problema todos los meses: de qué manera llega el subsidio para que le llegue a la empresa y al trabajador porque ellos, si al quinto día hábil no cobran, paran, y es un servicio público que debemos garantizar”, evidenció el intendente.Consultado a Bahl sobre la calidad de la prestación del servicio de colectivos urbanos, éste indicó que “el ajuste de la calidad del servicio se da indirectamente por la no actualización apropiada por parte del sistema de costos de la empresa”.que está estudiada, pero también contamos con un contrato de concesión firmado por la gestión anterior que nos deja encorsetados en muchas cosas”, expuso el intendente y remarcó: “No podemos romper todo, después ir a juicio y tener que pagar cientos de millones de pesos porque sería una irresponsabilidad”.En la oportunidad, Bahl anunció –sin brindar mayores detalles- que desde la gestión a su cargo“pero tocar todo el sistema generará un gran trabajo de comprensión y socialización para que entre todos apuntemos a tener un sistema de transporte”. “Estamos encorsetados, tenemos el diagnostico, pero la solución deberá ser en conjunto porque si no la gente se enoja”, expuso el intendente.Las declaraciones del mandatario municipal fueron en el marco de una recorrida por la obra de Barrio Humito, que tiene más de un 90% de avance y fue financiada por el Gobierno nacional a través del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA)."Esta obra mejora la calidad de vida de vecinos que durante mucho tiempo estuvieron desatendidos y beneficia a todo Paraná, resolviendo problemas de hace muchísimos años", señaló el intendente.Las tareas comprenden la estabilización de taludes, drenajes y completamiento vial en el sector del noroeste de Paraná, en la cuenca del arroyo Antoñico. Además, los trabajos incluyen la iluminación de la zona, cloacas en algunos sectores, conexiones de agua, veredas y un tramo de asfaltado de calle."Estamos muy contentos de ver disfrutar a la gente de esta obra que se hizo muy rápido. Antes por aquí no se podía pasar, era la barranca y un monte. Las casas corrían peligro y esta obra de infraestructura soluciona muchísimos inconvenientes”, agregó el presidente municipal.En ese sentido, Bahl indicó que la mejora en la calidad de vida y el acceso a servicios “es el gran valor de la obra integral en barrio Humito, que podemos financiar gracias a los fondos del PROMEBA. Un financiamiento internacional que hemos gestionado al inicio de nuestra gestión ante el Gobierno nacional, al cual agradecemos por el acompañamiento, también a provincia y al gran equipo que tenemos y que realizó el proyecto”.“Trabajamos para llevar obras a todos los barrios, sobre todo a los más postergados. Queremos que todos los paranaenses vivan en condiciones dignas y que cada vecino sienta orgullo del lugar en el que vive. Ponemos mucho esfuerzo para que Paraná sea una ciudad inclusiva, con oportunidades para todos”, concluyó Bahl.Participaron de la recorrida el secretario de Obras Púbicas Maximiliano Argento y el responsable de la Unidad Ejecutora Municipal, Julio Arduino.Incluye la construcción de red vial, red peatonal de acuerdo a las características y posibilidades de cada zona y construcción de drenajes pluviales. Contempla la estabilización de barrancas de barrio Humito y Kilómetro 3 y la sistematización de desagües pluviales por conducto. Se trata de un proyecto integral que abarca también el desarrollo de parques, espacios verdes y recreativos. Además, se hará el completamiento de la red vial (calle de borde y cul de sac) en calle 542 y calle 131, y la construcción de una vereda adyacente a calle de borde del barrio Humito.Los Programas de Mejoramiento Barrial son una herramienta de inclusión muy importante, porque permiten abordar de manera integral los distintos problemas de infraestructura que existen en algunos barrios de la ciudad.Consultado al intendente cómo se proyectan los costos de las obras públicas en relación al avance inflacionario, éste explicó que “el equipo hace el análisis económico y financiero, planifica y, cuando se concreta la licitación de una obra con financiamiento municipal, se proyecta hacia adelante el impacto de la inflación que se atiende con las redeterminaciones de precios, que es un sistema de actualización de la ley de obras públicas”. Y en esa línea, subrayó “la importancia de ser profesionales en la administración de los fondos porque es dinero de todos”. “No hemos pagado un peso de intereses en toda la gestión porque los certificados se pagan en tiempo y forma, y los recursos provinciales y nacionales llegan bien”, destacó.De hecho, en la ocasión anunció que, ante Vialidad Nacional, junto al gobernador Gustavo Bordet, presentó el proyecto ejecutivo para laPunto aparte, se le preguntó al intendente por el conflicto con Suoyem , mientras rige la conciliación obligatoria tras la huelga que encabezaron los municipales nucleados en ese sindicato en reclamo de mejoras salariales.Bahl confirmó que, tras recibir los pedidos del Suoyem, estos “se analizan y se verá en distintas reuniones en el ámbito de la secretaría provincial de Trabajo que es el organismo que puede homologar un acuerdo”.pero fundamentalmente debemos garantizar la prestación de los servicios esenciales y a través del diálogo resolver cualquier situación de conflicto”, acotó al respecto.