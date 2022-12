Explotó aire acondicionado y provocó un incendio: vecinos controlaron el fuego

Un aire acondicionado explotó y provocó un incendio en una vivienda de Paraná. El hecho sucedió en la tarde de este jueves en calle Tacuarí, en el Barrio Consejo, y los vecinos lograron controlar las llamas.Una mujer, hija de la dueña de la vivienda, indicó a Elonce que “mi mamá se había ido a hacer un mandando, en eso me asomo y veo que está saliendo humo de la ventana. Le pedí ayuda a mi marido y a los vecinos, y entre todos pudimos sofocar el fuego”.“El aire había quedado prendido y explotó, al igual que un televisor”, dijo la mujer. Según contó, llamaron rápidamente a los bomberos, pero entre todos los vecinos juntaron agua en baldes y comenzaron a sofocar las llamas. “Tuvimos que tirar la puerta abajo para poder apagarlo. Gracias a Dios pudimos controlarlo y no extendió”.La única parte afectada de la vivienda fue el comedor.“Estoy muy agradecida con los vecinos porque nos dieron una mano y fueron muy compañeros. Afortunadamente no pasó nada grave y pudimos rescatar a la perrita que había quedado adentro de la casa”, finalizó.