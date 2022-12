La recolección de residuos será normal durante la Navidad y fin de año

La Municipalidad informó a Elonce que durante las fiestas de Navidad y año nuevo la recolección de residuos en Paraná será normal. Además, se solicita colaboración a la ciudadanía respetando para mantener los espacios limpios.En este sentido, uno de los responsables de Servicios Públicos, señaló que “se trabajará con normalidad, solo se adelantarán una hora en vez de salir a las 6 am, se saldrá a las 5 am el día sábado”. En tanto, como es habitual, el domingo no habrá recolección de residuos.Al finalizar, solicitó a comunidad que saque la bolsa de basura por la noche.