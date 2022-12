Reconocieron en Oro Verde a los veteranos del conflicto por el Canal de Beagle

Sobre el Día Nacional del Veterano del Conflicto de Beagle

En el, en la localidad de Oro Verde se rindió homenaje a “los 250 mil hombres movilizados a lo largo de toda la cordillera de Los Andes en defensa de la Soberanía Nacional”. Durante el acto homenaje, se descubrió un monolito con placa recordatoria yrescató el testimonio de algunos de los ex soldados que participaron del encuentro.El, dio cuenta de sus “emociones encontradas” por lo esperado del reconocimiento. “Hace mucho tiempo luchamos por tener nuestro espacio visible para contarle a la sociedad qué pasó, dónde estuvimos y quiénes fuimos”, aseguró y resaltó: “Gracias a Dios se nos dio, mediante la generosidad del intendente de Oro Verde, y hoy inauguramos el monumento”.En la oportunidad,. “Estábamos dados de baja porque en ese momento éramos clase ´58 y en el Servicio Militar Obligatorio estaba la clase ´59. Recibimos un telegrama en el que se nos convocaba para ir al frente de guerra y no entendíamos nada porque éramos unos niños; teníamos 20 años”, repasó. Y continuó: “Sin saber lo que iba a pasar, viajamos al sur y en dos horas llegamos a Río Gallegos;“El 22 de diciembre el conflicto llegó a su pico máximo de tensión y Argentina ya había decidido desembarcar para tomar el lugar, pero gracias a la intervención Papal y al cardenal Samore, que llegaron en ese momento,, destacó Acosta.Por su parte,, rememoró que el llamado a movilizarse los tomó “de improviso”. “Tuve la oportunidad de salir en la primera baja, ya habíamos iniciado nuestras actividades como civiles en nuestros trabajos, pero ya algo se comentaba. Y así fue, a los pocos meses, en noviembre, me llegó la cédula de presentación. Fui al Ejército, al Escuadrón de Comunicaciones Blindado II de Paraná, me convocaron para viajar, nos dieron la vestimenta de combate y nos llevaron a la Base Aérea, donde, rememoró al comentar que él fue enviado a un área de mantenimiento de una estancia ubicada a 60 kilómetros de Río Gallegos.“Solo alcancé a avisarle a mi hermana porque el viaje fue de golpe y raje”, recordó el veterano., reseñó el veterano.Marani comentó que, al regresar a Paraná, a fines de febrero, recibieron un agasajo en Base Aérea “porque. “No tuve miedo porque estaba decidido a hacer lo que tenía que hacer con la pequeña instrucción de combate que recibió en el Ejército”, destacó el ex conscripto.En tanto, en María Grande habrá un encuentro de ex soldados, a las 20.30, en la plaza de la localidad. Uno de los organizadores de la convocatoria,repasó acómo transitó él el llamado a movilizarse hacia la frontera para defender la soberanía argentina en 1978.“Salí de baja en mayo del ´78 y el 31 de noviembre me llegó la cédula para presentarme de nuevo (…) Un mediodía nos sirvieron sopa en el cuartel, en Paraná, y a la noche nos embarcaron a Río Gallegos. No alcancé a despedirme de mi familia, que estaba a más de 70 kilómetros”, contó.“Mi mamá se enteró a los diez días que yo estaba en el sur”, rememoró el veterano y se emocionó al recordar el abrazo de su madre al regresar a casa, en horas de la madrugada y después de haber caminado kilómetros de a pie hasta el pueblo.Esta fecha tiene como objetivo homenajear a los soldados conscriptos de las clases 1953, 1954, 1955, 1958 y 1959 que participaron de la movilización a la frontera con Chile, a finales del año 1978, producto del conflicto por las islas Picton, Nueva y Lennox del Canal de Beagle.Los ciudadanos de las clases antes mencionadas, cumplían con la Ley N° 17.531 del servicio militar obligatorio. La falta de entendimiento y los criterios belicistas de las dictaduras de Chile y Argentina, por los límites fronterizos en la zona del Canal de Beagle, fueron escalando en intensidad y la guerra con el país hermano parecía inevitable.Una gran cantidad de soldados fueron movilizados en Chile y una cantidad aún mayor fueron movilizados en Argentina, en la cual las clases 1953, 1954, 1955, 1958 fueron reincorporadas; la mayoría de esos jóvenes tenían entre 18 y 20 años de edad y no podían declinar un accionar bélico por hallarse bajo bandera.El día 22 de diciembre de 1978, transcurrió una gran tormenta, la que detuvo la invasión a Chile esa noche. Por esos días, el enviado del Papa Juan Pablo II, el Cardenal Antonio Samore, gestionaba ante los gobiernos de ambos países para frenar el inicio de la guerra; su labor rindió frutos cuando Chile y Argentina acordaron una tregua que evitó un conflicto bélico entre países hermanos.