Autismo: entregaron una “caja de la calma” a Bomberos Voluntarios de Paraná

“Más luces, menos ruidos”

La entidad que nuclea a padres de niños autistas, Tea Azul Paraná, entregó una “caja de la calma” cuartel de Bomberos Voluntarios de la capital entrerriana; se trata de una herramienta sensorial que ayuda a tranquilizar a una persona con autismo ante una situación de riesgo, peligro o pérdida. En la oportunidad, desde la entidad reforzaron el mensaje “Más luces, menos ruidos” para que las Fiestas sean una celebración para todos.“En una situación de riesgo, peligro o pérdida, nuestros hijos se desorganizan y entran en crisis, pero hay diferentes elementos que ayudan a bajar su nivel de ansiedad”, explicó ala fundadora de Tea Azul Paraná, María José Robles.En relación a la “caja de la calma”, que fuera confeccionada por un equipo interdisciplinario de profesionales, especificó que “contiene elementos sensoriales de autorregulación, como pelotas y burbujeos que ayudan a desenfocarlos en el momento que atraviesan, protectores auditivos para el ruido y mordiscos, además de pizarras y demás elementos para pintar o escribir sobre lo que les pasa”.“Muchos niños no pueden comunicarse con palabras, sino que lo hacen a través de pictogramas y así pueden expresar lo que sienten”, indicó Robles.“Para nosotros es una herramienta principal en una situación de emergencia y es necesario escuchar sobre lo que es la empatía en estos tiempos, algo que hay que arraigar”, comentó aLucas García, uno de los bomberos voluntarios que recibió la “caja de la calma”.“Para los Bomberos Voluntarios es muy importante capacitarnos porque sabemos que son cuestiones que hacen falta, sobre todo en las Fiestas, que es cuando los niños con autismo sufren las consecuencias”, reconoció Carolina Rodríguez, otra de las voluntarias, e instó a los ciudadanos a “tratar de mantener la calma para que los chicos no se asusten”.En la oportunidad, la fundadora de Tea Azul Paraná recomendó que, ante una situación de riesgo, peligro o pérdida, “es necesario mantener la calma”. E instó a “tener empatía porque a veces uno piensa que el niño está en una situación de berrinche, o que es un malenseñado, pero en realidad atraviesa una crisis que no puede manifestar con palabras, sino con el cuerpo”.“En una fiesta estuvimos que estar todo el tiempo encerrados en el baño y como hijo no tenía vocabulario, solo lloraba, se mordía y se pegaba”, rememoró la mujer que es madre de un niño con autismo. Y agregó: “En ese momento, como mamá, no tenía los recursos para entenderlo; cuando apareció el lenguaje, lo primero que dijo fue `mamá me lastima todo esto´”.Fue por eso que Robles replicó una “caja de la calma” para que “todos tengan la oportunidad de tener los pictogramas de apoyo visual para que los niños puedan comunicarse o una pizarra para escribir”.