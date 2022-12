Cómo quedaría el precio del boleto de colectivos tras el aumento en Paraná

Paraná La opinión de los usuarios ante un posible aumento del boleto de colectivos

Evaluación

Ambos bloques adelantaron su rechazo a un aumento

Trámite

El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) envió al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para que se evalúe y apruebe un nuevo cuadro tarifario en el servicio de transporte urbano de pasajeros. La iniciativa tendrá ingreso formal en la sesión prevista para mañana.Tal como había planteado el área de Transporte de la Municipalidad, en la reunión del órgano de control del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), el boleto hoy en 72 pesos debía elevarse a 94,50 pesos, según los estudios de costos técnicos. En ese ámbito, la semana pasada los empresarios había planteado que el costo era de 173,47 pesos.De aprobarse, será el tercer aumento en lo que va del año. El primer incremento tarifario se había aprobado en marzo, y el pasaje pasó de 45,30 pesos, a 57,80 pesos. Y el segundo en agosto, cuando se autorizó que el pasaje general se eleve a los actuales 72 pesos.Tras el dictamen elevado por el SITU, el Ejecutivo redactó el proyecto que tendrá tratamiento en el cuerpo legislativo, como dispone la Ordenanza N° 9.462 del Marco Regulatorio del Transporte Urbano de Pasajeros.Allí, el Ejecutivo considera que tal como reza esa ordenanza los empresarios pueden plantear una revisión de la tarifa si hubo variación de costos.“La mencionada norma legal establece que una vez verificado que efectivamente ha existido una variación de costos mayor al 10%, estimado desde la última determinación de tarifa, se debe habilitar el proceso de re determinación de tarifa”.“Se realizó la convocatoria a los especialistas en costos designados por las partes, conforme surge de la ordenanza antes mencionada, y se llevaron a cabo las reuniones informativas pertinentes, donde fueron presentados los informes técnicos de los especialistas en costos previamente designados. El estudio de la tarifa plana a la que arriba la empresa sería de 173,47 pesos”, se describe.Asimismo, la iniciativa oficial detalla que el estudio presentado por el contador Carlos Maisterrena, especialista en costos designado por el Poder Ejecutivo Municipal determina un valor (de pasaje) con IVA incluido, de 94,50 pesos. Mientras que se menciona que el bloque de Concejales de Juntos por el Cambio y de Políticas para la República no presentaron análisis de costos.En el caso de Juntos por el Cambio, reconoció la inflación y la suba de costos, pero que a la vez impactan en el poder adquisitivo de los usuarios de colectivo.Sin embargo, consideraron que “es lamentable que el SITU únicamente se convoque para solicitar revisión de tarifa y nunca para tener en cuenta frecuencia, recorridos o calidad del servicio. El intendente durante su campaña dijo que el problema del transporte se solucionaba con más control y con un municipio decidido a exigirle a la empresa. En tres años este gobierno no pudo solucionar el tema del transporte público”, cuestionaron al Ejecutivo municipal al sostener y fundamentar el no acompañamiento al aumento del boleto “hasta que no haya una propuesta vinculada a mejorar el servicio”.Por su parte, desde el bloque Políticas para la República se hizo pública la postura de que “el hecho de que hayan aumentado los costos del servicio no significa que deba aumentar el boleto al usuario, sino que deben buscarse alternativas de financiamiento y discutir lo que desde su bloque vienen exigiendo desde hace tres años, que es el mejoramiento del servicio”, se apuntó mediante un comunicado.Así, con el nuevo cuadro tarifario propuesto conforme las normas vigentes, el DEM propuso la adecuación de la tarifa, y en el Concejo Deliberante para su aprobación se requiere la mayoría simple de los votos, que posee el bloque oficialista.El cuerpo legislativo tiene un plazo para expedirse de 20 días; de no cumplir esos tiempos el DEM tiene la facultad para fijarla, publicóPara que sea tratada –sobre tablas– requiere que dos tercios de los ediles avalen esa moción; para contar con esa mayoría especial, la bancada Frente Creer Entre Ríos debería contar con los apoyos de los bloques unipersonales de la Unión Cívica Radical (UCR) y PRO, que a diferencia de los tres concejales de Juntos por el Cambio y de los dos del Políticas para la República no se pronunciaron.