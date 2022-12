Paranaense “fanático” de Argentina colecciona camisetas autografiadas

Sociedad El campeón mundial Lisandro Martínez festejará el triunfo en Gualeguay

Martín es un paranaense fanático del futbol y de Argentina. El joven colecciona camisetas del seleccionado y de otros clubes, pero con la particularidad de que tiene que estar firmadas por los protagonistas., Martín se describió como “argentino y Maradoniano”. Sin embargo, a la hora de realizar las “odiosas comparaciones”, dijo que “Messi, como futbolista es mejor que Maradona, pero lo que generó el Diego en el mundo, Leo no lo generó. No hay que comprarlos, hay que disfrutarlos y celebrar este logro”.Según contó tiene camisetas muy valiosas para los fanáticos. Una firmada por Leo, otra por el mismiso Maradona “de cuando vino a Paraná en 2008”. También consiguió la firma del “Ratón” Ayala. Sin bien le apasiona el Fútbol, también el amor por Argentina se expande a todos los deportes: “tengo camisetas de los chicos de softbol, de básquet y vóley”.Otras camisetas que consiguió fueron del mundial `86: una de colección y la que usaron contra Inglaterra. También atesora la de la copa del mundo de 1994.“Me marcó mucho el mundial del 86, porque el día de la final cumplí 10 años asique fue un doble festejo. Esa copa y el Diego significan mucho”, contó.“Cuando me llega la información de las camisetas, trató de conseguirlas. “Tengo la camiseta que usaron este mundial, sin la tercera estrella, pero es la original y la idea es que alguno me la firme”, finalizó.