El Municipio hará controles a venta de pirotecnia en Paraná: recomendaciones

Sobre los animales

El objetivo es preservar la salud de las personas, animales y el ambiente. La Municipalidad realizará operativos para el cumplimiento de la Ordenanza N°9.916/2020 que prohíbe la tenencia, uso, detonación, fabricación, comercialización o venta de todo elemento de pirotecnia y cohetería no calificado como de venta libre.Pablo Testa, secretario Legal y Administrativo, detalló que el objetivo de las inspecciones es el control de los locales habilitados para la venta de pirotecnia, los puestos ambulantes no habilitados en la vía pública, el decomiso de mercadería no autorizada y la destrucción de lo incautado. "Se solicita a los vecinos que, si compran estos productos, sean adquiridos en lugares habilitados para tal fin. De este modo, se aseguran que sean elementos de calidad y que, ante su manipulación, no aumente la exposición al riesgo", sostuvo.Cabe mencionar que solo se encuentran autorizados los fuegos artificiales que tienen un bajo impacto sonoro. Estos son los conocidos como chasquibunes, bengalas lumínicas, cañitas voladoras lumínicas, morteros, volcancitos, candelas romanas, todos ellos con efectos lumínicos.Estos operativos por venta ilegal de pirotecnia son llevados a cabo por inspectores de Control Urbano gracias al aporte de los vecinos a través de las denuncias que se realizan en la línea 147, del Sistema de Atención al Vecino o al WhatsApp 3434 71-1238 (solo mensajes), indicando nombre del comercio o dirección y, en lo posible, adjuntar fotografías.-Para el tratamiento de cada animal, consultar al veterinario de cabecera.-Se recomienda no dar tranquilizantes sin el seguimiento de un profesional y menos aún a último momento, ya que no se tiene previsibilidad respecto a cómo reaccionará la mascota.-Si las mascotas van a quedarse solas en el hogar, que sea adentro y en un lugar seguro donde no puedan lesionarse. Evitar espacios con ventanales o puertas de vidrio que puedan romperse y ocasionar heridas graves. Dejar cerca todos sus elementos de uso diario y que no les falte agua.-La música tranquila ayuda a evitar que escuchen directamente los estruendos y explosiones.-Si el animal lo permite, ayuda bastante ponerles algodón en los oídos.-No es recomendable atarlos porque pueden asustarse y ahorcarse.-Si se va a trasladar el animal, que sea con collar y correa para minimizar posibles accidentes.