Pasó a cuarto intermedio la audiencia entre el municipio de Paraná y el Suoyem

Pasó a cuarto intermedio –sin fecha confirmada- la audiencia de conciliación entre autoridades municipales y representantes del Suoyem, en el marco del conflicto gremial tras la huelga que encabezaron los municipales nucleados en ese sindicato en reclamo de mejoras salariales, supoEn la audiencia, que se realizó en la secretaría provincial de Trabajo, el secretario general del Suoyem, Fabricio Gómez, entregó a Santiago Halle y Nicolás Parera -quienes representaron a la Municipalidad de Paraná- una serie de exigencias de parte de los trabajadores.Entre los pedidos elevados al Ejecutivo de Paraná, Gómez mencionó “la equiparación en los adicionales de la secretaria de Servicios Públicos con las Unidades Municipales; elevar la ordenanza 8817, que son los famosos 1.600 pesos; el pedido que data de marzo para el paso de los monotributistas a contrato de servicio y de servicio a planta; elevar el 5% de recomposición salarial por años perdidos; y que todos los agentes comprendidos de la categoría 1 a la 15 pasen a la 16 para que los empleados no esperen hasta cinco años para subir de categoría”.“Para que los empleados municipales tengamos el sueldo que nos merecemos”, fundamentó el representante de los trabajadores.Asimismo, el gremialista informó aque pidió a las autoridades municipales “que se revea la denuncia penal” radicada contra dirigentes del Suoyem “porque no hacía falta por los tiempos que pasamos y siendo que era algo que se podía solucionar con el diálogo”. Se recordará que ocho empleados municipales fueron imputados por "delito contra la libertad de trabajo" ; se los acusó que “apretar” a los empleados que sí pretendían prestar servicio en el marco de la huelga convocada por Suoyem.Si bien acotó que “son varios puntos” los solicitados por Suoyem, Halle destacó que “la vocación de diálogo está abierta”. Y en relación a las denuncias radicadas contra dirigentes del Suoyem, el funcionario municipal explicó que “se denunciaron los ilícitos, mas allá de la protesta que era legitima, pero hubo otros hechos que no lo eran”.Se recordará que la conciliación obligatoria, que fue dictada el viernes 16, es por 15 días.