Los vencimientos de la tasa comercial serán al día 20 de cada mes en Paraná

La Municipalidad de Paraná dispuso el corrimiento del vencimiento de los tributos de la tasa comercial del 15 al 20 de cada mes para que la fecha sea coincidente con los vencimientos de los tributos nacionales y provinciales. La medida había sido un pedido del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y, por este motivo, autoridades municipales realizaron el acto formal de entrega del decreto de promulgación de la ordenanza tributaria a los responsables de la entidad.“Es pasar el vencimiento de la tasa de inspección o higiene desde el 15 al 20, de tal manera que resulte coincidente con los tributos nacionales y provinciales”, comunicó ala viceintendenta Andrea Zoff, al comentar que la solicitud del Consejo Profesional de Ciencias Económicas surgió cuando el intendente Adán Bahl estaba en campaña. “El pedido fue aprobado en la ordenanza tributaria y por eso venimos a dejar plasmado el cumplimiento del acuerdo realizado para fortalecer el vínculo con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas”, fundamentó.En ese sentido, comentó que, “con el sistema de habilitaciones comerciales se busca evitar que se tenga que ir de forma presencial a distintas oficinas y que el tramite puede realizarse de forma online y solo tener que ir una vez al municipio”.Por su parte, el secretario municipal de Hacienda, Eduardo Macri, ponderó que “la medida forma parte de la política de desarrollo económico que impulsa el intendente referido a cuestiones, no solamente fiscales, sino también económicas”. Y en esa línea ejemplificó que “se redujo a 0 el derecho de la tasa de turismo en el parque industrial y se logró plasmar en esta ordenanza que, por x cantidad de meses, los monotributos A, B y C que se registren no abonen la tasa”.Macri comunicó que “se aunaron criterios con el Consejo Profesional, del orden técnico y ciudadano, como la participación en el fideicomiso de obras sanitarias y los preseleccionados fueron mensurados e informados en una categoría para que tengamos la auditoria a través de un matriculado y el fiduciario”.En tanto, la directora de Gestión del Riesgo de la Administración Fiscal Municipal (AFIM), Verónica Demediuk, explicó que “el diferimiento, corrimiento en la fecha de vencimiento, al contribuyente le significa el poder presentar sus declaraciones juradas tanto de la tasa de inspección sanitaria como respecto del derecho de ocupación de vía pública y derecho de publicidad que hasta diciembre era hasta el día 15 y de ahora en más tendrá plazo hasta el día 20 para poder cumplir a termino con sus obligaciones”.“El profesional tendrá un margen de unos días más para confeccionar y presentar a término las declaraciones juradas y de ese modo se evitan multas y se puede cumplir dentro de los plazos razonables establecidos tanto a nivel provincial como municipal”, destacó la responsable del organismo fiscal de la municipalidad de Paraná. Y agregó: “Para el organismo también implica la posibilidad de implementar controles que estaban pendientes y auditorias por las fechas en las que juegan los vencimientos; será un desafío para resguardar la recaudación del municipio”.En la ocasión, el presidente de la Delegación Paraná del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Matias Chervo, repasó que el corrimiento de los vencimientos de tasas municipales “fue un compromiso asumido por el intendente en la campaña, antes de la asunción, donde se le solicitó que, en caso que asumiera, se haga el corrimiento de los vencimientos, que era una solicitud de los colegas para dinamizar la logística en las liquidaciones y hacer coincidir el vencimiento de la tasa con los de ATER y AFIP”. En la ocasión, valoró “la modernización y digitalización de los trámites para las habilitaciones comerciales” y comentó que “restan cuestiones con el Juzgado de Faltas para requerimientos de pago y otros pormenores”.