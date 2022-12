CEF Nº 5 invita a sumarse a las acciones de verano: hasta cuándo hay tiempo

dialogó con Claudia Roselli y Marcelo Martínez, rectora y vicerrector del lugar.Asimismo, agradeció al Parque Berduc por cederle un espacio para realizarlo ante la falta de una pileta propia. El mismo es posible de ser realizado desde los cinco años hasta adultos mayores.En segundo lugar, la mujer se refirió al recorrido final de los campeones del mundo en el Mundial de Qatar 2022: “Es emocionante porque uno como profesora de educación física no solo en los centros sino también en las escuelas enseñar un deporte y que los chicos vayan creciendo –sobre todo de zonas humildes– resalta que el papel de los centros de educación física es importante”.Al mismo tiempo, la profesora reconoció que es de Gualeguay y tuvo contacto con Lisandro Martínez, hoy ganador de la Copa del Mundo: “Lo conozco desde chiquito, aunque no tengo trato”. Acerca del valor que lleva tener un campeón en la ciudad entrerriana, ponderó: “Es importante porque motiva a todos los jóvenes para hacer actividad física y salir de ciertos lugares”.La profesional destacó que los niños le cuentan sus sueños a futuro con la disciplina y dio un ejemplo: “Aquí tenemos el estadio de softbol, que cuando la selección salió campeona, vienen motivados”. Además, asintió que con el fútbol sucede lo mismo tras ganar la tercera estrella.Marcelo Martínez, quien es el vicerrector del Centro de Educación Física, se mostró contento por el título de Argentina: “Es cumplir el sueño de millones de personas, incluido nosotros”. A su vez, agregó que cada persona que jugó al fútbol anhela vivir ese momento de levantar la copa.También valoró el hecho de no darse por vencido en ningún momento, a pesar de las finales perdidas. Ahí recalcó el rol de Lionel Messi: “Tenemos a nuestro emblema, al número diez que frustración tras frustración en cuanto al resultado en la selección no iba a opacar su brillantez, pero era algo que él necesitaba”.