Insisten en la vacunación contra el Covid-19 ante el aumento de casos

En el Centro Regional de Referencia “Dr. Gerardo Domagk”, ubicado en Bajada Grande de Paraná, se continúa la aplicación de las vacunas contra el coronavirus. La atención del vacunatorio es de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 y no se requiere de turno previo para la aplicación de las dosis correspondientes.“Este miércoles se realiza, exclusivamente, vacunación contra el coronavirus; el operativo es a demanda, es decir, sin turno previo y las personas deben acercarse con su DNI y carnet de vacunación”, comunicó ala enfermera Angélica Insfrán.Dos veces a la semana se realiza vacunación exclusiva contra Covid-19 “porque los frascos son multidosis”. Y confirmó que “se aplican primeras y segundas dosis y refuerzos con Moderna y Pfizer pediátrica para los niños”.“También ocurre que, por las vacaciones, muchos nos piden el carnet y no llegan con los tiempos; porque para viajar se pedían dos vacunas como mínimo, pero debido a que ya transcurrimos la instancia de aplicación de tercer refuerzo, según el lugar, puede haber modificaciones en las solicitudes de carnet de vacunación”, explicó Insfrán.Punto aparte, la trabajadora de Salud reveló que “se notan más casos de coronavirus, pero pasan desapercibidos porque los síntomas no son tan graves como en un primer momento: creemos que es una simple gripe o una rinitis y son casos de Covid-19 positivos”.En ese sentido, la enfermera comentó que “si el paciente se presenta a vacunarse y registra síntomas, es preferible esperar unos días y después realizar la aplicación de la dosis como corresponde”.