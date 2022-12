Habilitaron las playas de Bajada Grande: recomendaciones

Se habilitó la playa de Bajada Grande de la capital entrerriana para la temporada de verano. En este marco, Alejandro Alonso, guardavida, le brindó aalgunas sugerencias: “Las recomendaciones son las mismas que en todas las playas, hacer caso al guardavida, que los padres estén al lado de los chicos, protector solar siempre, no estar tanto tiempo expuesto al sol, cada tanto salir a la sombra, es decir, estar unos minutos en el agua y luego buscar resguardo”.Con respecto a la zona de boyado, Alejandro le dijo aque “estamos limitados por el tema de que han quedado algunas cosas del viejo muelle y no se puede correr tanto el boyado, pero hoy vimos para abrir un poco más la parte del sector sur con el objetivo de tener un poco más de lugar. Un compañero de guardavidas vio dónde están tanto los palos como la barranca y nos da para mover el boyado”.En base a la supervisión, se expresó: “Todos los días caminamos un poco porque el río va cambiando y quedan tanto piedras expuestas como vidrios, vienen mugres por la correntada misma, entonces todos los días hacemos el recorrido sobre la playa, parte seca y el agua para controlar que no haya riesgos para las personas”.A su vez, Belén Alonso, guardavida al igual que su hermano Alejandro, se refirió al tema de la llegada de la gente a la playa: “Viene gente, pero no tanto. Esperamos que vengan más para la temporada de Navidad y año nuevo”.Asimismo, aprovechó para recordar a las personas que “el lugar donde nosotros estamos supervisando es dentro del boyado y lo que hacemos es pura prevención”. Además, agregó: “Recomendamos que se tiren dentro de la zona segura”.Por otra parte, aclaró que “se puede traer sombrillas” y que “en zonas de playa, más precisamente al mediodía, está bastante fuerte el sol y se encuentran las sombras en la parte de barrancas, donde están los árboles”.