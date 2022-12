Paraná te renueva: “Voy a volver a disfrutar con mis hijos”, dijo Drago

La Municipalidad puso en marcha la campaña “Paraná te renueva”. Con la participación de diferentes medios, periodistas e influencers, que mostrarán todos los atributos de la ciudad para impulsar el turismo de cara a la temporada de verano.Agustín Clavenzani, Subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Paraná, expresó: “Estamos contando con muchas ganas de que se trata el verano de Paraná”, y agregó “hoy por la tarde hicimos rio, fuimos al Centro de Convenciones, conocimos la historia el arte y la cultura de Paraná”.Por su parte, el modelo y conductor, Hernán Drago, manifestó aque ya había visitado la capital entrerriana en varias ocasiones pero “nunca había podido disfrutar la ciudad como la disfrute hoy; descubrí que es una ciudad de naturaleza, de verde, de aire puro y de río”. Además agregó: “Me voy con mucha información en cuanto a la historia, a la cultura y a lo que ha sucedido hace muchos años, que tiene que ver con la historia nacional de nuestro país”.“Voy a volver a Paraná, pero no a trabajar, a disfrutar tres días con mis hijos, porque todavía me quedan lugares por recorrer”, aseguró Drago.El influencer de viajes, Rodrigo, que es de la ciudad de Paraná y a través de su cuenta de Instagram `Recomiendo Viajar´ muestra sus aventuras en otros países, expresó: “Es un placer como paranaense que me hayan invitado a mostrar mi ciudad, donde nací y viví toda mi vida. Poder transmitirle a mis seguidores todo lo lindo que tienen Paraná es un orgullo”.“Paraná es río, es paisaje, es sabores, es historia” afirmó Rodrigo.Por otro lado, la influencer `Viajera Compulsiva´ de la ciudad de Buenos Aires, conto que es la primera vez que visita la ciudad de Paraná y aseguró “estoy muy feliz de poder conocer. Paraná es aventura, es naturaleza, es turismo. Hay que venir porque la van a pasar muy bien”