Pintó un mural de Messi con la Copa del Mundo: “Estamos viviendo un sueño”

Un paranaense, pintó un mural en homenaje a Leo Messi, pero antes que comience el mundial. La obra está sobre su rotisería en Avenida de las Américas, casi Racedo.“Antes de que arranque el mundial yo quería tener un mural de Messi en el frente de mi rotisería. Me puse en campaña y me contacté con Pachi, la artista que lo pintó”, dijo aFidel, dueño de la rotisería.Durante todo el mundial, el hombre “miraba el mural y sabía que iba a ocurrir. Le tenía mucha fe al equipo y que Dios nos iba a dar la copa”. Sin embargo, expresó que muchas personas le dijeron que “era mufa. Pero yo lo tomé con mucha Fe e ilusión”.Fidel recordó que el mundial del 86 “lo viví de otra manera. Este fue especial, porque estoy más grande y tengo mis hijos. Estamos viviendo en un sueño hecho realidad. A Messi lo amamos por el jugador que es, pero sobre todo por la persona. Porque nos enseñó a no rendirse nunca”.