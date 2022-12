Furor por la Scaloneta: tatuadores están colapsados de trabajo tras el título

La historia de Lucho con el tatuaje

Argentina se consagró campeona del mundo por tercera vez en su historia el pasado domingo contra Francia, al vencerlos 4-2 en los penales. Como suele suceder en estas oportunidades, muchos fanáticos decidieron realizar diferentes promesas mundialistas en las que se harían un tatuaje referido al éxito de la selección. En la ciudad de Paraná no fue la excepción y Elonce salió a dialogar con uno de los tatuadores más reconocidos., un tatuador ubicado en cercanías de la zona céntrica de la ciudad de Paraná, atribuyó al éxito del domingo la demanda de tatuajes:Asimismo, manifestó que. Confesó que ya posee turnos para dos semanas para atender solamente la temática con la selección.Entre los pedidos más recurrentes de los clientes,Sobre el desafío de tatuar la cara del capitán de la Selección Argentina, el tatuador dijo que es “complicado” el trabajo porque lo conocen todos. “Es mucha presión y no hay margen de error para hacer a alguien tan famoso, pero es lo que me gusta”, valoró.La expresión artística que es furor por estos días para Luciano comenzó desde muy temprana edad en el Barrio Consejo: “A los 14 años tuve la oportunidad de arrancar”, rememoró. En ese sentido, habló cómo empezó a realizar sus primeros tatuajes: “Era solo aguja de coser y tinta china”.Con el paso de los años, comenzó a aprender nuevas técnicas y destacó a la plataforma YouTube para dar el mejor servicio a sus clientes. También enumeró que su trabajo le hizo trabajar con personas de todas las edades, incluso con personas de hasta 80 años. Lucho aprovechó para resaltar que los menores “deben venir acompañados de los padres y firmar la autorización que le brindamos en el local”.