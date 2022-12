Reiteran el pedido de solidaridad para donar sangre durante las fiestas

Continúa la donación de sangre durante las fiestas

Pacientes que más necesitan la donación de sangre

El mejor regalo de Navidad puede ser donar sangre para algún paciente que realmente lo necesite. En este marco, Lucrecia Etcheverry, coordinadora del programa de hemoterapia, contó a Elonce que “durante esta semana, inclusive en el día de hoy, se trabaja normalmente recibiendo a todas las personas que quieran acercarse a donar de 7 a 11 horas”.Con respecto a la gente que quiere donar sangre de manera voluntaria, Etcheverry le dijo a Elonce: “Es por orden de llegada, lo importante es acercarse a donar. También se va a realizar una colecta externa en la ciudad de La Paz para la gente que quiera acercarse y el día 28 vamos a hacer una colecta en la ciudad de Victoria para las personas que puedan o quieran acercarse también a donar”.A su vez, la coordinadora se expresó en base al accionar de la gente durante las fiestas: “Hay menos donantes y mucha gente que viaja por las fiestas. Los pacientes siguen necesitando, hay enfermos internados oncohematólogicos que son del interior de nuestra provincia que no tienen la posibilidad a veces de aportar los donantes. Entonces es muy importante pensar además de todo lo que trae la fiesta, en hacer un acto solidario que podemos realizar como un regalo de Navidad y ayudar a que pasen mejor un tratamiento médico o una transfusión por alguna necesidad de una enfermedad”.Asimismo, aseguró que la necesidad de sangre no se detiene durante las fiestas: “No se detiene, lo que nos baja mucho en general es la cantidad de donantes, por eso anticiparnos un poco y recordarle a la gente que antes de viajar pase por el banco de sangre y deje su aporte para otras personas”.Por otra parte, brindó detalles de quiénes pueden ser donantes voluntarios de sangre: “Cualquier persona entre 18 y 65 años que se sienta bien de salud, pese más de 50 kilos y se acerque con su DNI. Un desayuno liviano, preferentemente que no contenga lácteos y cualquier otra cosa, consultarnos al momento, como por ejemplo algún medicamente que esté tomando o alguna situación que haya sucedido”.Con respecto al Covid-19, Etcheverry expresó: “Solamente los síntomas de las personas y si se ha vacunado últimamente, porque ahora se ha reactivado la vacunación; así que ha tener en cuenta que después de la vacuna de cualquier dosis o marca, son 72 horas para poder donar sangre”.“Generalmente los que más necesitan son las personas oncohematólogicos, los que están cursando leucemia y están en tratamiento por esta enfermedad, esos son los requerimientos más altos. También pacientes que van a cirugía o politraumatizados, es decir, son diferentes requerimientos, pero los más altos son oncohematólogicos”, se refirió a las personas que más necesitan.Asimismo, se expresó al respecto de cuántas veces al año se puede donar: “Tenemos que respetar los dos meses para los hombres y los tres meses para las mujeres. Respetando estos tiempos se puede varias veces en el año”.Por último, Etcheverry brindó un mensaje a la comunidad: “Regalar algo nuestro que no necesitamos ir a buscar a ningún lado, que lo tenemos y podemos extender el brazo para dárselo a otra persona que lo necesita”.