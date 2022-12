En homenaje a un ex empleado piden la nulidad de venta de Coceramic a un privado

Juan José Salzman, desde la comisión normalizadora pidió justicia para Guillermo Maidana y contó que “de 53 ex trabajadores, tres ya han fallecido. Guillermo dejó a su familia y sus seres queridos sin su presencia”.La esposa de Maidana pidió que “nos den una respuesta” y su mamá, visiblemente conmocionada, dijo: “No quiero que su muerte quede impune”.Otro de los representantes de la comisión normalizadora, aseguró a Elonce: “El dolor sigue. Guillermo era un laburante como éramos todos, una excelente persona, trabajaba para mantener su familia. Nos vinieron con mentiras, engaños; somos gente grande, confiamos en esa persona en el consejo de administración que teníamos en la cooperativa. Pero no perdemos las esperanzas y esperamos tener una respuesta”.Otro delos ex trabajadores, Sergio Blasón, indicó: “Nunca se habló de venta de Coceramic con este señor. Las cooperativas no se venden, los que lo hicieron eran supuestamente dos asociados, que no eran ya miembros del consejo de administración”.El abogado Ramiro Pereyra, a cargo del caso, aseguró a Elonce que la presencia en ese lugar, este lunes es para “hacer un homenaje y reconocimiento a la lucha social de la comunidad de la comunidad de trabajadores de la ex Coceramic y asegurar que ha habido una ‘tragedia social’”.A su vez, contó que “hay un planteo judicial de nulidad de los actos por el cual Coceramic conviene con un privado, una permuta, que según se había dicho, era para intercambiar inmuebles tremendamente valiosos por la instalación de una nueva fábrica, más moderna, con la posibilidad consecuente de que los trabajadores pudieran seguir trabajando. Esto terminó con la compra a precio absolutamente vil de inmuebles muy valiosos. La causa está en la justicia”.“Queremos justicia por Maidana y por la fábrica. Queremos que pongan la cara David Duarte, Luis Lencina y Juan Carlos Díaz, además de Elena Albornoz”, manifestó otro de los ex trabajadores.