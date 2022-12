“Paraná te renueva”: reconocidos influencer y periodistas recorren la ciudad

La Municipalidad puso en marcha la campaña “Paraná te renueva”. Con la participación de diferentes medios, periodistas e influencer, mostrarán todos los atributos de la ciudad para impulsar el turismo de cara a la temporada de verano.Para comenzar con las actividades del itinerario, los invitados comenzaron con una actividad sobre el río. Realizaron SUP, una actividad recreativa que cada vez se vuelve más popular en Paraná y llegaron hasta el Islote Curupí, un espacio natural ubicado frente al puerto, a través de senderos, miradores y acompañados de guías.Hernán Lirio, periodista contó aque es la cuarta vez que visita la ciudad. “Estamos a pleno. Llegamos al mediodía a la ciudad, pasamos por el hotel y ya comenzamos con las actividades”.“Nos recibieron bárbaro, con música y comida. Yo estuve en marzo y todavía no estaba terminada la pasarela del islote. La verdad que es algo hermoso y hacerlo con un guía es espectacular, porque te cuentan toda la historia y cada detalle del lugar”, dijo. Seguidamente, agregó que “me gusta disfrutar del río y del calorcito que hace acá”.“Desde la Municipalidad nos dieron un itinerario, pero preferimos no leerlo y que nos sorprenda la ciudad”, señaló.