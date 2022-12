Más de 9 mil paranaenses realizaron trámites este año en Oficinas a la Comunidad

Oficinas a la Comunidad es un programa de servicio itinerante. En el 2022 se realizaron 38 operativos que abarcaron a 232 barrios de la ciudad. Todos los jueves, las dependencias municipales, provinciales y nacionales desembarcaron en distintas zonas de la ciudad.“Estos operativos territoriales permiten que los vecinos y las vecinas puedan tramitar su DNI, Tarjeta Sube, consultar sobre los programas de Anses, pedir asesoramiento o conocer los programas vigentes, entre otras muchas gestiones, en un solo lugar y a pocas cuadras de su domicilio”, señaló la secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, Eliana Ramos.A modo de balance de la gestión, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Natalia Osuna, la calificó de "positiva" y agregó que en la edición 2021 y 2022 Oficinas a la Comunidad "fue posible por el trabajo y coordinación que hicimos con las comunidades vecinales, educativas, con las redes territoriales, además de los organismos municipales, provinciales y nacionales que intervinieron en cada acción que realizamos. En estos casi dos años, se realizaron casi 25 mil trámites”, destacó Osuna.En detalle, Oficinas a la Comunidad estuvo el 3 de marzo en el CIC La Floresta, en el barrio La Floresta, donde los habitantes de la zona pudieron realizar trámites en: INADI; SUBE; Centro de Acceso a la Justicia; Subsecretaria de Diversidad y Género (Programa Acompañar); PAMI; Defensoría del Pueblo; ANSES; Servicio de Defensa del Consumidor; Ministerio de Salud de Entre Ríos; Secretaria de Producción de la Provincia; Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; Dirección de Departamental de Escuelas Paraná (CGE); Secretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca); Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.Barrios de influencia: La Floresta, La Floresta Sur, Antártida Argentina, Barranca Oeste, San Agustín Centro, Malvinas Argentinas, Mosconi Viejo, General San Martín.El 10 de marzo, en barrio Humito. Atendieron: INADI; SUBE; Subsecretaria de Diversidad y Género (Programa Acompañar); Centro de Acceso a la Justicia; PAMI; Defensoría del Pueblo; ANSES; Servicio de Defensa del Consumidor; Ministerio de Salud de Entre Ríos; Secretaría de Producción de la Provincia; Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; Dirección de Departamental de Escuelas Paraná (CGE); Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca); Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.Pudieron hacer sus trámites los habitantes de los barrios: Humito, Mosconi Viejo, Mosconi Nuevo, Alloatti, Parque Nuevo, Malvinas Argentinas, Puente Blanco, Villa María, Pablo Balbi.El 17 de marzo, las Oficinas se instalaron en la Escuela Lomas del Mirador, del barrio Lomas del Mirador 2, en esta zona también se instaló el quirófano móvil de castración de animales, que depende de la Dirección de Salud Animal de la Municipalidad. En la ocasión los barrios que participaron fueron: Lomas del Mirador 2, Hijos de María, Paraná XX-Paraná XXI-Jauretche, Vitali y López Jordán.El 24 de marzo, el Centro de Referencia Gerardo Domagk, de Bajada Grande fue el lugar elegido para instalar Oficinas a la Comunidad. Además de las dependencias nombradas, estuvo presente el programa PROGRESAR y la Secretaría de Integración Social Urbana (Programa Mi Pieza). Los barrios participantes fueron: Bajada Grande, Cáritas, La Aceitera, Croacia Sur y Larramendi.A la semana siguiente, el 31 de marzo, las oficinas itinerantes viajaron hacia la Toma Nueva, en esa zona, las dependencias se instalaron en el predio del Centro de Salud Municipal. A todas las oficinas mencionadas anteriormente, se sumó el Instituto Becario y el Plan Nacional Primera Infancia. Los barrios participantes fueron: Toma Nueva, Los Arenales, Toma Vieja, Parque del Río, Lomas del Golf y Paisajes de Paraná.El 7 de abril, Oficinas a la Comunidad se instaló en el Centro de Salud San Martín, en el barrio San Martín. En este territorio, los barrios que participaron fueron: San Martín, Mosconi Viejo, Antártida Argentina, Barranca Oeste y Floresta.El 12 de abril, las oficinas se instalaron en el Parque Lineal Sur, en el barrio Santa Lucía, donde participaron también Santa Lucía, Lomas del Sur, 7 de Mayo, Entre Vías, Las Américas, Paracao, Los Pinos, Lagos del Sur, Gauchito Gil, San Francisco Javier, Artigas, Los Aromos, Parque Mayor y 170 Viviendas.El 21 de abril, en el barrio Base Aérea, en el Complejo Integral de Salud Comunitaria Jorge Newbery, se instalaron las distintas dependencias que integran el programa municipal Oficinas a la Comunidad. Aquí participaron vecinos y vecinas de Base Aérea, El Radar, Los Hornos, Juan Pablo Segundo y Jorge Newbery.El 28 de abril, fue el turno de la parroquia San Cayetano, en el barrio San Cayetano, donde participaron también los habitantes de San Roque, Consejo, 1° de Julio, Escuela Hogar, Independencia, Arroyo Culantrillo, Altos del Paraná, Sachetti y Mariano Moreno.El 5 de mayo, en la Escuela Bases N° 146, del barrio Estación Parera, se atendió a los y las vecinas de Estación Parera, Altos del Brete, San José, Almafuerte.El 12 de mayo, el lugar elegido fue la plaza Eva Perón del barrio San Agustín Centro. En esta ocasión, además de las oficinas habituales, se dispuso de un stand para realizar el censo digital. Los barrios participantes fueron: San Agustín Centro, San Agustín Sud-Oeste, La Floresta, Floresta Sur, Paraná XVI, CGT, El Sol, Foecyt, Giachino y El Progreso.El 19 de mayo, en el Centro de Salud Belgrano, del barrio Belgrano, se instalaron las oficinas y participaron habitantes de Belgrano, Antonini, Mitre, Cuarteles, La Delfina y Villa 351.El 26 de mayo, la sede de las oficinas itinerantes hizo su parada en el Club Ministerio, del barrio Villa Almendral. Concurrieron habitantes de Villa Almendral, El Túnel, Thompson, Puerto Sánchez, El Morro y Puerto Nuevo.El 2 de julio, se instaló en los Locales Comerciales, del barrio El Sol. La zona de influencia fue San Agustín, El Sol, Libertad, Giachino, El Progreso, Torres Del Sur, Casiano Calderon, 3 de Febrero y Pirola.El 9 de junio, en el Salón Vecinal Güiraldes, del barrio Municipal, concurrieron vecinos y vecinas de Güiraldes, Hijos de María, Lomas del Mirador, Lomas del Mirador 2, Almirante Brown y Paraná XIV.El 16 de junio, en Centro de Formación, Innovación y Servicios del Parque Industrial, del barrio Parque Industrial, concurrieron para realizar trámites habitantes de Parque Industrial, Almafuerte y Humberto Illia.El 23 de junio, en la Plaza Alemania, del barrio Los Gobernadores, realizaron sus trámites quienes viven en Los Gobernadores, Las Heras, Corrales, Villa Uranga, Santa María del Rosario, Los Paraísos, Parque del Lago e Incone.El 30 de junio, en el Complejo Hogar Eva Perón, barrio San Roque, se atendieron trámites de vecinos y vecinas de San Roque, San Cayetano, Consejo, 1° de Julio, Escuela Hogar, Independencia, Arroyo Culantrillo, Altos del Paraná, Sachetti, Mariano Moreno y Yatay.El 27 y 28 de junio, Oficinas a la Comunidad instaló sus stands en el Centro Cultural Juan L Ortiz, de vecinal Sáenz Peña, donde también acudieron habitantes de Mitre y Sáenz Peña.El 4 de agosto, en el Centro Educativo Municipal de Integración (C.E.M.I), barrio Las Piedras (conocido como El Perejil). Allí también acudieron personas que viven en Paracao y Las Piedras.El 11 de agosto, en el SUM del barrio 33 Orientales, se instalaron las oficinas y atendieron demandas de los barrios: 33 Orientales, Las Flores, Libertad, Giachino, El Pirola, Villa Huesito y El Sol.El 18 de agosto, en Plaza Néstor Kirchner del barrio Capibá, se atendieron demandas de Capibá, Juan Pablo Segundo, El Radar, Nuestra Señora de Loreto y Naval Argentina.El 25 de agosto, en la Plaza Leonforte del barrio Rocamora, participaron habitantes de Rocamora, 14 de Febrero, Hipódromo, Paraná V, Jardín Los Tilos y Las Bases.El 1 de septiembre, en el Polideportivo del barrio López Jordán, por las condiciones climáticas se suspendió la jornada.El 8 de septiembre, en el Centro de Jubilados Corrales, se hizo el festejo aniversario de Oficinas a la Comunidad y participaron vecinos y vecinas de: La Milagrosa, Paraná XX, Paraná XXI, Jauretche, Villa Uranga, Santa María del Rosario, Los Paraísos, Las Heras y Los Gobernadores.El 15 de septiembre, las oficinas se instalaron en el barrio 170 Viviendas, donde concurrieron además quienes viven en: 170 Viviendas, Santa Lucía, Entre Vías, Las Américas y Gauchito Gil.El 22 de septiembre, en el Polideportivo del barrio Maccarone, concurrieron además habitantes de: San José, Puerto Nuevo, Leandro Alem, Maria Auxiliadora, Fe y Esperanza y La Florida.El 29 de septiembre, en el Club Puerto Viejo, del barrio Puerto Viejo, se atendieron demandas de vecinos y vecinas de Francisco Ramírez, Parque, Humito y Balbi.El 6 de octubre, en la Escuela Paracao, del barrio del mismo nombre concurrieron habitantes de Paracao, Espejo, Los Berros, Santa Lucia, Las Piedras y Padre Kentenich.El 13 de octubre, en Centro de Salud La Milagrosa, del barrio del mismo nombre, se instalaron las oficinas habituales y concurrieron vecinos y vecinas de Hijos de Maria, Güiralde, Las Rosas, Pagani, Itatí, Universitario, Corrales y Jauretche.El 20 de octubre, Oficinas a la Comunidad iba a atender en el Club San Miguel, pero debió suspenderse por lluvias.El 27 de octubre, en el Club San Miguel del barrio Paraná XVI, se atendieron trámites de habitantes de Paraná XVI, Anacleto Medina, La Floresta, Paraná XIII, Barranca Oeste y San Agustín Centro.El 3 de noviembre, en la Plaza de los Olivos del barrio Paraná XIII, concurrieron personas de Paraná XVI, Anacleto Medina, La Floresta, Paraná XIII, Barranca Oeste y San Agustín Centro.El 10 de noviembre, en la Plaza Barrio Anacleto Medina Sur, se atendieron personas que viven en Anacleto Medina Sur, Anacleto Medina Norte, Santa Rita, San Jorge, Gaucho Rivero, Pasaje del Oeste y Paraná XIII.El 17 de noviembre, en el Jardín Puente de Colores del barrio Pagani, se instalaron las oficinas, donde pudieron hacer sus trámites quienes viven en los barrios: Itatí, Rondeau, Dos Arroyos, Universitario y 25 de Mayo.El 24 de noviembre, en la Plaza Barrio Mosconi II, vecinos y vecinas de Mosconi 2, Amas de Casas y Los Hornos se acercaron para realizar sus trámites.El 1 de diciembre, en la Plaza 17 de Noviembre del barrio Paraná XV, las oficinas atendieron a personas que viven en Paraná XV, Base Aérea y Justo José de Urquiza.El 6 de diciembre, en la Escuela Esparza del barrio Mosconi, concurrieron personas de Mosconi, Humito, La Floresta, Alloatti, Parque Nuevo, Mosconi Viejo, Malvinas Argentinas, La Delfina y San Martín.La última del año fue el 15 de diciembre, en la Plaza Los Conquistadores del barrio Santa Lucia.TrámitesDesde hace dos años, los y las paranaenses tuvieron cerca de su casa, las oficinas de:-Secretaría de Seguridad Vial - Unidad de Gestión SUBE (Municipal) Gestión del beneficio local del Transporte Público de Boleto Estudiantil Gratuito (primario, secundario), Universitario, Obrero y Jubilado.-Subsecretaría de la Juventud, con gestiones de asesoramiento, orientación del equipo técnico sobre Promoción Integral de la Salud y Prevención de los Consumos Problemáticos. Inscripción a Becas Progresar.-Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad, organismo que depende de la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, realizó asesoramiento integral sobre violencia y Programa Acompañar. Fortalece la Independencia Económica de Mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género.-Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social; Tarjeta Social Alimentaria, Celíacos y Pensión 4035.-Defensa al Consumidor, donde se realizan consultas y reclamos sobre servicios municipales, instituciones de salud, entidades bancarias, transporte y tránsito, obras públicas, situaciones de vulneración de Derechos Humanos y discriminación. Ocupación de la vía pública, contaminación ambiental y conflictos con los vecinos.-Registro Civil, donde se realizan asesoramiento o gestiones de turnos para la tramitación de partidas de nacimiento, cambio de domicilio y DNI.-El Consejo General de Educación (CGE), Departamental de Escuelas de Paraná, se realizaron trámites o consultas sobre los programas: Presentes y de Fortalecimiento a iniciativas sociocomunitarias de apoyo escolar y acompañamiento a las trayectorias educativas, para habilitar las continuidades de esta, interrumpidas o no iniciadas.-Instituto Becario, donde se otorgan becas y acompaña a estudiantes de Entre Ríos, en todas las etapas del Sistema Educativo Nacional. Inscripciones e información.-MTEYSS - Oficina de Empleo. Información sobre cursos gratuitos de orientación, formación profesional y promoción de programas de empleo para las y los jóvenes que se encuentran en búsqueda de su primera experiencia en el mundo del trabajo.-ANSES. Asesoramiento para Pensiones, Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión de Prestación por Desempleo, de las Asignaciones Universal por Hijo y por Embarazo, para Protección Social. Gestión de los programas tendientes a cubrir necesidades detectadas ampliando la cobertura previsional de los ciudadanos. Progresar y Créditos.-PAMI. Consultas, reclamos y gestiones.-INADI. Recibe y centraliza denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas. Brinda un servicio de asesoramiento integral. Asesoramiento para el Cambio de DNI. Migraciones.-MDS CDR Paraná. Tarjeta Alimentar, Potenciar Trabajo, Monotributo Social, Proyectos Productivos, ADDENDA 63, DADSE y otros programas sociales que necesiten información.-Programa Nacional Primeros Años. Fortalecimiento en las prácticas de crianza a familias y organizaciones sociales con bebés, niñas, niños de 0 a 4 años y a personas gestantes. Promueven el Desarrollo Infantil integral.-Centro Acceso a la Justicia, donde se orienta y asiste en problemas legales. Se ayuda a completar trámites difíciles. Mediación Comunitaria. Indicar problemas que no habías advertido. Evitar que llegues a juicio. Conseguir Abogado/a sin costo.-Defensoría del Pueblo. Peticiones, quejas, interponer acciones, recursos judiciales, mecanismos de protección de Derechos Humanos o representación judicial o extrajudicial en el Área no Penal (Civil, Familia, Laboral Administrativo). Exención de Tasas.-Secretaría de Integración Socio Urbana. Programa Mi Pieza. Programa Mi Pieza, es un mecanismo de Asistencia Económica. Busca ayudar a Mujeres mayores de 18 años, residentes en barrios populares del RENABAP, para hacer refacciones, mejoras y/o ampliaciones.-Instituto de Control Alimentación y Bromatología. Su objetivo principal es resguardar la seguridad alimentaria en todas sus facetas. Su meta es el acompañamiento y asesoramiento, registros, auditorías, información y capacitación. Se incorporó en el segundo cuatrimestre.-Dirección de Integración Social para Personas Mayores, donde se realizan actividades recreativas, lúdicas, cognitivas, culturales y deportivas, como también asistencia legal y administrativa.-Salud Animal: Quirófano móvil donde realizan castraciones, consultas clínicas, desparasitaciones y vacunación antirrábica.-Agencia Nacional de Discapacidad - Programa Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas de la Nación. Busca mejorar el estándar de vida de aquellas personas que, de forma transitoria o permanente, requieren la asistencia. Facilitando el acceso a equipamiento de calidad que les permita el desarrollo de sus actividades en la vida diaria de manera digna, se incorporó en el segundo cuatrimestre.-COPNAF – Programa JUGANDO. Desarrolla acciones que garanticen el derecho al juego como política pública. Se incorporó en el segundo cuatrimestre.-Subsecretaría de la Economía Social, que impulsa la producción urbana de alimentos como una política pública de economía social que contribuya a la sustentabilidad y soberanía alimentaria de las familias paranaenses, entregó 130 kit de semillas.-CENSO 2022, con el objetivo de agilizar la puesta en práctica del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, personal de la Subsecretaría, participó el día 2 de mayo en la Plaza Eva Perón del Barrio San Agustín, donde se dispuso un centro de atención y asesoramiento para completar el cuestionario digital.-El Ministerio de Salud también estuvo presente con el plan de vacunaciones contra el COVID y la gripe.