UTA amenaza con paro de colectivos para el martes si “no depositan el aguinaldo”

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenaza con realizar este martes un paro a partir de las 00 horas en todos los servicios de transporte de colectivos urbano debido a que no les han pagado el aguinaldo a los trabajadores.



Al respecto, uno de los referentes de UTA, José Rodríguez, informó a Elonce que “de no estar el dinero del aguinaldo depositado en las cuentas de los trabajadores, a partir de las 00:00 del martes se tomará la medida de paralización del servicio”



En este sentido, aseguró que la fecha límite de pago era el 18 y fueron “prudentes en esperar un día más”. Y sentenció que las “empresas de todo el interior no recibieron el dinero que Nación debía mandar entre el jueves y el lunes; comprendemos la situación de las empresas, pero defendemos los intereses de los trabajadores y lo que nos ocupa es que tengan el aguinaldo hoy”.



En este sentido, señaló que “en Paraná son 330 trabajadores y los aguinaldos totalizarían más de 30 millones de pesos, todo varía según antigüedad y demás”.