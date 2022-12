Doña Paula, amuleto de la Selección: “curó” a jugadores y ¡salimos campeones!

Recordemos que cuando Argentina perdió con Arabia, en el primer partido, Elonce, como cábala comenzó a consultarle a Doña Paula y la mujer “acertó” el resultado en todos los partidos.



Al preguntarle por la final de la selección argentina contra Francia, la querida vecina de Paraná había vaticinado “Si no nos vende el réferi, si no nos inventa un penal, como le hacen a Patronato, vamos a andar bien y hay que cuidarlo a Messi, que es un ángel”.“A Di María también hay que cuidarlo”, agregó y a todos los jugadores de la Selección les pidió que “corran y no se achiquen” porque los del seleccionado francés “no van a saber más que ustedes, porque ustedes son unos cracks”. Es que la curandera de barrio San Agustín advirtió que “hay que cuidarse del morocho”, en referencia a Mbappé, quien -según sostuvo- “habla para asustarnos”.“Donde hay mosca, está todo liso”, parafraseó al hacer alusión al viejo refrán y estimó que a los jugadores argentinos “les van a querer pegar”. “Pero hay un Dios que los defiende, y yo”, prometió. De igual manera, remarcó: “Lo tenemos a Messi, que es un crack”.Doña Paula se volvió el amuleto de la Selección Argentina en este Mundial de Qatar y, ante la contundencia de sus anuncios, la vecina de Paraná había brindado recomendaciones a los dirigidos por Lionel Scaloni en la final contra Francia.A los jugadores de la Selección, Doña Paula les aconsejó “que recen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”. Y que se persignen en la frente y en la punta de los botines. “Entren con la Fe de Dios”, remarcó y a Lionel Scaloni le deseó “suerte” y prometió ayudarlo desde su casa en barrio San Agustín en Paraná.La abuela envió “sus fuerzas” a todo el plantel de la Scaloneta. “Al Dibu que Dios lo ayude”, acotó y auguró que la final no iba a ser difícil para él; “Di María y todos andarán bien y se entregarán a toda la Argentina”, predijo.“Hagan lo que quieran con la esperanza y la ilusión con la que viven, porque son muchos y buenos compañeros. Luchen, no se dejen ganar, corran y no se asusten, porque los otros no serán más que ustedes. La abuelita Paula los ayudará desde acá”, prometió Doña Paula.“Levantaremos la Copa”, sentenció y contó que unos cartoneros le agradecieron por lo hecho durante los partidos anteriores en los que la Selección obtuvo el triunfo. “No los defraudé y todo salió bien; y si no hay enredadas, saldremos adelante”, auguró Doña Paula.Tal como lo anticipó la curandera, este domingo se celebró.