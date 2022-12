Argentina es campeón del mundo y paranaenses festejaron en la Plaza 1º de Mayo

Sociedad Argentina es campeón del Mundial de Qatar 2022 al vencer a Francia por penales

La Selección argentina es campeón del Mundial de Qatar 2022. La albiceleste le ganó a Francia por penales en el Estadio Lusail ante más de 80 mil espectadores en un ambiente de alto voltaje.Tras un partido electrizante, y por penales Argentina consiguió su tercera copa del mundo este domingo. Todo el país se tiñó de celeste y blanco para festejar a la Scaloneta. Tras el triunfo Elonce recorrió la plaza 1º de Mayo y registró los festejos en la capital entrerriana.El microcentro rápidamente se llenó de gente que le pusieron todo el color y la alegría de esta copa del mundo. Celeste y blanco eran los colores que predominaron en la capital entrerriana.La euforia de los simpatizantes era tan grande que muchos lloraban de la emoción. Un hombre muy conmovido dijo a Elonce que “a la final del 86 la viví con mi padre y ahora esta con mi hijo, es una cosa que no tiene palabras”Alrededor de las 17 horas, los canticos, bocinazos se empezaron a sentir con más fuerza y muchísimas banderas acompañaron a los simpatizantes "albicelestes" cuando le dieron la vuelta a la cuadra para festejar. Es que hace 36 años que el conjunto albiceleste no alcanzaba la copa del mundo.“Después de la final del 2014 sufrimos tanto en Brasil, lloramos mucho y esta vez no la iban a arrebatar, necesitábamos esta alegría”.La Plaza 1º de mayo y todo el centro de Paraná es una fiesta al aire libre. En cada esquina, los hinchas, grita este sentimiento nacional."Ser argentino es un sentimiento, no puedo parar", indicó uno de los fanáticos que llegó hasta la plaza a festejar.Un grupo de amigos que ondeaba la bandera argentina, expresó el agradecimiento a nuestro seleccionado por “tanta alegría” que nos está brindando. “Messi, El Dibu, Di maría, sin palabras para expresar lo que significan. Son nuestros ídolos, son un orgullo nacional”.Las calles se inundaron de banderas, camisetas y gorros de la selección argentina. "Ya volvimos, ya volvimos, ya volvimos como en el ‘86, a ser campeones otra vez", cantan quienes marchan para celebrar que Argentina levantó la copa del mundo.