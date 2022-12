Joven paranaense fue becada para estudiar y jugar al tenis en Estados Unidos

Michelle Maitén Blaha, es una joven de Paraná que vivió una experiencia única. Fue becada para viajar a Estados Unidos a jugar al tenis, su deporte y poder estudiar. Hace un tiempo volvió a Paraná y contó su historia.“Me fui en 2019 a Tenerife y luego me trasladé a otra universidad en la cual me encontré con otra paranaense, Dana Moreno que sigue allá. Fue una experiencia única y el deporte te abre muchas puertas. Allá estudie Ciencias del Ejercicio”, contó ala joven.“Es increíble lo que hace el deporte en ese país, algo que acá no vemos mucho porque es más difícil”, dijo. Sin embargo, comentó que “uno siempre quiere volver a casa”.“Siempre el tenis fue una pasión que me llevó a poder cumplir mi sueño y tener una beca para practicar este deporte tan lindo. Lo importante es tener disciplina, trabajar y hacer un gran esfuerzo. Si uno quiere, lo puede lograr”, comentó.Al finalizar, contó que “su plan es estar un tiempo en Argentina, porque amo mi país, pero quiero seguir viajando. Aprovechar el título que tengo para poder perfeccionarme y capacitarme en lo que me gusta”.