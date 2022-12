El Centro Comercial de Paraná expresó su “rechazo” al bono para privados

Política La UIA manifestó su desacuerdo por el bono para empleados anunciado por Nación

El titular del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Marcelo Quiroga, considera que “hay muchos comercios que no pueden afrontar el bono de 24.000 pesos” anunciado por el Gobierno nacional para el sector privado, y señaló que “interviene en las negociaciones paritarias que están en marcha. La actividad económica en la ciudad está comprometida y esta medida afecta la rentabilidad y sustentabilidad de muchas Pymes", expresó el dirigente.La entidad manifestó su rechazo a la imposición del Gobierno nacional, a través de un decreto de necesidad y urgencia, de pagar un bono extraordinario a los trabajadores asalariados de las actividades privadas en virtud de las fiestas navideñas."Es dable observar que es una preocupación sensible y prioritaria de los empresarios de la ciudad por que los trabajadores recuperen la capacidad adquisitiva del salario, ya que en definitiva redunda en mejor calidad de vida de todos, mayor consumo de parte de la población y la posibilidad de pasar las fiestas navideñas con mejores expectativas; sin embargo, no podemos desconocer que los comercios y las empresas de servicio han atravesado un año muy difícil y que algunas están al borde de la subsistencia, por lo que esta medida no hace más que presionar sobre la capacidad de las empresas afectando su rentabilidad y continuidad en el tiempo", expresó el presidente de la entidad, Marcelo Quiroga.El dirigente recordó que la actividad económica de la ciudad de Paraná exhibe una marcada caída con indicadores negativos en ventas, incorporación de personal y facturación, sin contar con las dificultades por las que atraviesa el país; y en ese marco aseguró que apoya la decisión de CAME (Confederación de la Mediana Empresa) que solicitó al Gobierno nacional a revisar esta imposición que "sólo confunde, preocupa y complica más aún la situación de muchas Pymes que deben disponer de fondos en forma abrupta considerando que ya afrontan salarios del mes, medio aguinaldo y mira expectante cómo se definen las negociaciones paritarias que están en curso para el próximo año".Quiroga precisó que este es momento “de sostener vigorosas y activas a las unidades apostando a su crecimiento a partir de políticas activas que mejoren su situación a través de disminuir los impuestos, sostener el empleo, activar la producción, entre otros, y no someterlos a nuevas cargas que no hacen más que desalentar el gran esfuerzo que hace el comercio para sostenerse en la formalidad y con expectativas de futuro”.