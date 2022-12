Buses Paraná propuso aumentar a $173 pesos el boleto de los colectivos urbanos

Paraná SITU y concejales debatirán un aumento del boleto de colectivos

El Sistema Integral del Transporte Urbano (SITU) mantuvo una reunión este viernes por la mañana con miembros de todos los bloques del Concejo Deliberante. El objetivo fue dialogar y realizar presentaciones sobre un nuevo incremento del boleto de colectivos. Actualmente el boleto general cuesta 72 pesos.que “ninguno de los concejales presentó análisis de costo. La convocatoria desde un inicio no fue clara, de hecho, era para los especialistas en costos”.Más allá de eso, explicó, “no hemos presentado el análisis de costos porque con los otros concejales de la oposición no contamos con toda la información que tiene la empresa en base a los números y costos reales que tiene el servicio y tampoco con todos los datos que maneja el Ejecutivo”.“En su momento, desde nuestro bloque solicitamos al Ejecutivo que realizara una auditoría a la empresa para conocer esos valores. Siempre en las reuniones de SITU las cuestiones rondan en que si los datos que presenta la empresa son reales o no. Nuestro proyecto no fue tratado y fue archivado”, señaló.Comentó que “ahora vamos a analizar los datos que presentó la empresa y el Ejecutivo”.“Nosotros entendemos la realidad que estamos atravesando como país, entendemos que todo sube, que el costo de la prestación del servicio también pero no creemos que es algo que no lo podemos trasladar al bolsillo del usuario. La prestación del servicio es muy deficiente”, agregó.Explicó que “siempre se analiza el aumento del boleto, pero no las cuestiones de fondo. Si el servicio se vuelve eficiente mucha más gente va a querer tomar un colectivo. Con tantas personas pagando boleto también hará que la tarifa pueda bajar. Queremos apuntar a eso, siempre insistimos en revisar la prestación del servicio. No hay que dejar de lado la tarifa, pero también la mejora del servicio”.“La empresa propuso sus costos reales y el Ejecutivo hizo una aproximación a una tarifa alejándose del cálculo que establece la ordenanza de la prestación de servicio. Se hizo un análisis de costos según indicadores. La próxima reunión de SITU probablemente sea la semana que viene y ahí estarán las opiniones de los concejales de la oposición”, manifestó.La concejal confirmó que “la empresa arribó a un costo de una tarifa plana de $173 y el oficialismo propuso una tarifa plana de $94,50. No tenemos los análisis por los cuales se llega a esos costos. Ahora analizaremos esos datos y presentaremos nuestra propuesta”.