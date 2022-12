Choferes de ambulancias anunciaron una retención de servicios

El Sindicato de Choferes Oficiales de Entre Ríos decidió instrumentar una retención de servicios que abarcará al servicio de ambulancias. La misma comenzará el próximo lunes 19 de 8 a 10 y se extenderá hasta que tengan una respuesta, según informó Alberto Costa, secretario General del Sindicato de Choferes Oficiales de Entre Ríos y dijo que esperan tener una solución inmediata para evitar profundizar las medidas de fuerza y tener que hacer un paro total de actividades.



Tras informarle a la Secretaría de Trabajo sobre la retención de servicios, fueron convocados para el lunes a las 9:30 por la secretaria de Salud de la Provincia, Carina Reh.



Los choferes cuestionan la recarga horaria, el no reconocimiento de viáticos y que no haya un pago por el cumplimiento de guardias pasivas, entre otras demandas.



“Durante la pandemia los choferes estuvieron en la primera línea de combate, les hicieron trabajar horas y horas, y nunca obtuvieron ningún reconocimiento. Pasó la pandemia y todo sigue igual”, sostuvo, al tiempo que aclaró que a los choferes de las ciudades más grandes sí se les reconocen los derechos, pero “en las pequeñas localidades los tienen como rehenes”.



“Hay choferes que tienen que estar disponibles 24 horas, cuando el estatuto del empleado público dice que deben trabajar seis horas por día y cinco días a la semana”, sostuvo Costa.



“No pueden vivir en paz, son esclavos que están esperando un llamado para salir a buscar un paciente. Queremos que el Gobierno reconozca la disponibilidad horaria que los trabajadores deben tener y que les impide vivir su vida en paz”, afirmó.



Al brindar un ejemplo, contó: “A un chofer lo fue a buscar a su casa el comisario del pueblo para que traslade a un paciente. Los directores de los centros de salud y hospitales se lavan las manos y les tiran la responsabilidad a las comisarías. Es insólito”.



“Todos los empleados de salud tienen horas extras pagas y a nosotros no nos pagan nada por esas guardias pasivas”, lamentó.



Luego dijo que se enteraron “por los medios que el Gobierno quiere profesionalizar el servicio” y al respecto señaló: “Bienvenido sea, así los choferes se dedican sólo a manejar y no tienen que hacer también de médicos, enfermeros y psicólogos cada vez que hacen un traslado”.



Costa indicó que “en la provincia hay entre 500 y 600 choferes de ambulancias y a muchos los amenazan con sacarles las licencias si no trabajan como esclavos”.



“El trabajo del chofer no es sencillo, pasados los 50 años tienen problemas en la columna y muchas veces deben sacar licencias para hacer tratamientos, lo que implica que tenga que haber un suplente, a quien el Estado tiene como rehenes”.



“Tenemos menos derechos que cualquier otro empleado público: tenemos que estar disponibles todo el día cuando el resto cumple su horario y se va a su casa”, criticó. (Fuente: APF)