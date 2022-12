El mejor regalo "es donar sangre", aseguran desde el Hospital San Roque

El mejor regalo “es donar sangre”, aseguran desde el Hospital Materno Infantil San Roque.Liliana Bustamante, jefa del área de Hemoterapia, contó aque “la gente puede venir espontáneamente de lunes a viernes de 7 a 11 para consultar información y que les asignemos un turno. Esto es para que sea todo más organizado y rápido: vienen, donan y no esperan tanto tiempo”.Comentó que durante enero y febrero “hay una baja de donantes de sangre, por eso esperamos tener una buena captación de donantes”.Resaltó que “tenemos una captación de donantes bastante sostenida en el tiempo, pero tenemos altos requerimientos. La idea es no bajar de 10 donantes por día, de lunes a viernes. A veces no es posible”.Recordó que “pueden donar personas de 18 a 65 años, hay que estar en buen estado de salud, pueden donar a las 72 hs de colocarse una vacuna contra el covid”.“Tenemos muchos chicos en Oncohematología y son los pacientes que más requieren los componentes de la sangre. También ocurre lo mismo con los pacientes internados en terapia intensiva, de neo, embarazadas. Por ahora vamos cumpliendo con las expectativas”, agregó.Y dijo que “hace tiempo que no solicitamos a los familiares que traigan donantes. Muchas veces pedimos ayuda a los familiares de los chicos que más transfusiones llevan. Pero la mayoría de nuestros donantes son voluntarios. Se les envía mensaje indicándoles que ya están en tiempo para donar o se los invita a volver. Muchos cada cuatro o seis meses vienen”.