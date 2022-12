Centro Virgen de la Esperanza realiza su feria navideña

Se realiza la feria navideña en el Centro Virgen de la Esperanza, ubicado en calle Montiel 1696. En el lugar, durante el año, se desarrollan talleres y también se brinda apoyo escolar.En esta oportunidad, quienes asisten a la entidad ofrecen los productos y trabajos realizados en dichas actividades.Alejandra Albornoz, directora, expresó aque “es un espacio donde convivimos tres instituciones: el centro educativo, el centro de día y la escuela Juana Teresa Crombeen. Tenemos talleres, deportes, cocina, plástica, teatro, artesanías. Los chicos asisten a contraturno y les encanta. Ellos pueden vivenciar otras experiencias y tener la contención y apoyo de todos los profesionales del espacio”.Explicó que 280 son los chicos inscriptos, entre ambos turnos. “También se les brinda desayuno y merienda. Sienten el espacio como propio, a veces no se quieren ir”, dijo.La Hermana Dolores, expresó aque “empezamos acá en 1987 con la hermana Mariana. A este terreno lo compró el padre Noel con la herencia de su mamá. Fuimos construyendo todo esto y funcionan varios talleres hoy. Los sábados damos Catequesis”.“A los gurises les encanta, están contentos, les dan la leche. Los papas han sido ex alumnos. Es algo prácticamente familiar”, dijo.Romina, docente de la escuela Juana Teresa Crombeen, resaltó que “que los chicos vengan en contraturno es muy beneficioso, ha sido muy bueno. Apostamos a la educación no formal, ellos participan de todos los talleres y vienen por voluntad propia”.