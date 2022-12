Para Bahl, el paro de Suoyem fue “netamente político”

Paraná Dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto del Suoyem con el Municipio

, aseguró aelen el marco de la conciliación obligatoria que fuera dictada ayer tras la huelga que encabezaron municipales nucleados enEl mandatario municipal fundamentó sus declaraciones en torno a que “no hay situaciones de falta de pago, la paritaria fue por encima de la mayor parte de los municipios del país, y los aumentos fueron totalmente remunerados”. “Fuimos absolutamente correctos y a eso el trabajador lo valoriza de manera muy positiva”, remarcó alAnoche pedimos la intervención de la secretaría de Trabajo porque había muchos imputados por Fiscalía por diferentes delitos y, a diferencia de lo que ha pasado en otros años, hubo muchísimas denuncias escritas de trabajadores que sufrieron amenazas porque no podían trabajar”, repasó en relación al conflicto con Suoyem., remarcó el mandatario municipal. “Si estaban cortando el pasto,y se tenían que ir; hubo muchos trabajadores que querían cumplir con su tarea, pero se volvían porque protegían el bien público y su integridad”, explicó y ponderó el actuar “diligente” de Fiscalía., por lo que era necesario rencausar la situación y pedimos la intervención de las autoridades administrativas”, argumentóla Justicia está en conocimiento de esto, por eso actuó de manera rápida”, explicó Bahl.“Mi objetivo es prestar los servicios esenciales, de manera eficiente y todos los días. Desde hace tres años trabajamos para que la basura deje de ser un problema en la ciudad, y dejó de serlo, por lo que de ninguna manera permitiremos que vuelva a ser un problema”, remarcó al fundamentar que la intervención de Trabajo también fue “para proteger la integridad de los trabajadores”.En la oportunidad, el mandatario municipal explicó quedonde uno de los mayores logros que tuvo el paranaense es vivir en una ciudad cada vez más limpia”., recalcó el intendente.E insistió: “Tenemos que tener paciencia y entender que, lamentablemente, por distintas razones de la política, las elecciones y la metodología de candidatos que encuentran `cuando peor allá, tal vez mejor para mí´, pero nada de eso le hace bien a la ciudad. Debemos seguir prestando servicios sabiendo que esto puede volver a ocurrir, tomarlo con mucha paciencia y dejarlo al intendente con su equipo que se ocupe, con el acompañamiento de la Justica, el gobierno provincial y la Policía,. De hecho, a los candidatos a las elecciones les recomendó “que se posicionen con una propuesta constructiva para la ciudad”.Consultado a Bahl sobre el, unas de las exigencias de todos los gremios municipales, éste respondió que el mismo “forma parte de la estructura de los sueldos”. “Todos los aumentos que dimos este año fueron al Código 1, lo estamos mejorando y cuando se conozca la inflación de diciembre, seguramente quedaremos varios puntos por encima porque a eso nos comprometimos”, fundamentó. Y remarcó:“Hacemos todo lo posible para mejorar los sueldos, se dio una gratificación, todos los aumentos son remunerativos y, por lo tanto, les llegan a los jubilados. Reconozco que el dinero no alcanza, reconozco la inflación, pero apostamos permanentemente a acompañar al trabajador municipal, lo que se ve y ellos lo valoran, por eso no hubo prácticamente ninguna adhesión a la medida de fuerza”, justificó el intendente.Las declaraciones del intendente Bahl fueron en el marco de una recorrida por la refacción integral de Plaza Alberdi. “De las cinco plazas históricas de la ciudad, la placita de los bomberos es una de ellas y se la está poniendo en valor”, valoró al informar el 15% de avance de obra en los primeros 30 días de iniciados los trabajos. “Es una obra de seis meses y el objetivo es finalizar a fines de abril o primeros días de mayo”, comunicó al comentar que se trata de “una obra que los vecinos pidieron a través de Presupuesto Participativo en 2015 y ahora la hacemos con fondos municipales”.“Tiene un impacto muy importante en los vecinos de la zona, además es una plaza urbanística y quedará muy linda”, ponderó e informó algunos detalles de la mejora integral de ese espacio público. “El área perimetral, se interviene la fuente y los senderos se realizan con un material que es drenante para permitir la permeabilidad del agua en los días de lluvia. Es una intervención que nos enorgullece poder cumplir porque hubo muchos que trabajaron para conseguirla y finalmente podemos hacerlo con fondos municipales”, destacó Bahl. Y agregó: “Es una intervención integral y muy cuidada, y se trabaja de forma intensa para ir habilitando distintos lugares y que los vecinos puedan disfrutarla”.