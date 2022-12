Para el abogado de Sala, el objetivo del fallo es “matarla políticamente"

Foto: Foto: Página 12 Crédito: Foto: Página 12

El abogado de la dirigente jujeña Milagro Sala, Luis Paz, dijo hoy que el objetivo del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ayer desestimó un recurso de su defensa y dejó firme la condena a 13 años de prisión, es "matarla políticamente".



"No se le permitió a Milagro aportar testigos en el juicio, tampoco se permitió aportar peritos para peritar las obras y esto no fue tenido en cuenta por la Corte Suprema. El objetivo del fallo es matarla políticamente", afirmó esta mañana el asesor letrado de Sala.



Luego de que ayer el máximo tribunal desestimara un recurso de la defensa y dejara firme la condena a 13 años de prisión contra Milagro Sala, el abogado aseguró hoy que eso no cambiará la condición de prisión domiciliaria con la cual permanece.



"No teníamos ninguna expectativa ni en la Corte de Nación ni la de Jujuy. Ayer con Milagro escuchamos noticias sobre la condena previa a su dictamen", expresó Paz en declaraciones a radio Provincia.



La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de la defensa y dejó firme una condena de 13 años de prisión a la dirigente social, Milagro Sala en el marco de la causa denominada Pibes Villeros al considerarla responsable del delito de asociación ilícita en su carácter de jefa de la misma.



En el juicio de los "Pibes Villeros", además de a la dirigente, se investigó a 29 acusados, entre ellos exfuncionarios provinciales y cooperativistas, por una supuesta defraudación al Estado para la construcción de viviendas sociales.