Las piletas de Club Patronato son una opción para disfrutar del verano en Paraná

Las piletas de natación de Club Atlético Patronato son una gran opción para disfrutar de este verano en Paraná. Las instalaciones ubicadas en calle Grella 874, reciben a socios y no socios.Tamara, guardavidas indicó a Elonce que “las personas comienzan a llegar al club luego de la siesta. Suelen venir muchas familias y se festejan cumpleaños”.La institución ofrece reposeras, sombrillas, sillones para que los socios y no socios puedan disfrutar del verano.“Tenemos algunas reglas para el comportamiento en la pileta, como que no se tiren desde los bordes o que no corran. Siempre le pedimos la colaboración de los padres para que miren a sus hijos”, dijo.Para el socio de Patronato, los valores por día (hasta el mes de marzo) tiene un costo de 600 pesos. Para el no-socio cuesta 1.00 pesos. Las piletas están habilitadas desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas.