Se desarrollará la 15º edición del Seven del Plumazo este sábado en Paraná

Se palpita la 15º edición del Seven del Plumazo, del Club Atlético Estudiantes (CAE) en Paraná. Del evento deportivo de rugby y hockey participarán unos 1.000 deportistas. Al respecto, uno de los referentes del la institución, Wenceslao Bettoni, informó a Elonce que cambiaron el cronograma del evento debido a que la Selección argentina disputará con Francia la final del mundial. “Esta edición se desarrollará todo de manera corrida hasta la madrugada del domingo”, sostuvo.



Serán 24 los equipos de rugby en el seven tradicional y otros 16 en la modalidad XXL (primeras líneas) que participarán de la competencia, mientras que en hockey lo harán 21 elencos. A las 10 de la mañana del sábado comenzará la competencia que se extenderá hasta caer la tarde, previéndose los partidos decisivos para las 18, para luego realizar la premiación.



Al finalizar el certamen, se dará paso a la gran y tradicional fiesta del Seven del Plumazo que este año se hará manera continuada cerrándose en las primeras horas de la madrugada del domingo.

En las competencias de ambas disciplinas habrá clubes de Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Mar del Plata, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Fe, Misiones y de Montevideo, República Oriental del Uruguay.



Al finalizar, Betoni detalló que esperan recibir una gran cantidad de gente, van a venir equipos de Tucumán, San Juan, Buenos Aires, y todos quieren venir a la Catedral del Seven . “El Seven crece a pasos agigantados y tiene muchos aspectos para seguir desarrollándose”