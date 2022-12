La final del mundial y el horario de las misas del domingo

Salta no dudó, la Catedral Basílica Santuario del Señor y de la Virgen del Milagro comunicó que el domingo 18 de diciembre, no se celebrará la misa de las 12 horas por “razones de público conocimiento”. Es decir, por la final de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 que protagonizará la Selección Argentina frente a Francia, el domingo a las 12.



"Gracias por la empatía futbolera!!", le escribieron en las redes sociales del santuario.



En Rafaela (Santa Fe) la catedral San Rafael cambió -por única vez- el horario de la misa del domingo. En lugar de a las 11, la misma será a partir de las 10. Así lo adelantó el padre una semana antes, aún sin conocer el resultado de la semifinal de Argentina frente a Croacia, que se jugó el martes pasado y finalizó 3-0 en favor del equipo Albiceleste. "Tenemos fe de que vamos a llegar a la final", dijo el sacerdote después de impartir la bendición y dar los avisos parroquiales.



El fervor futbolístico no alteró la rutina de las celebraciones litúrgicas paranaenses, que tendrán este domingo el rito del encendido de la cuarta vela del tiempo de Adviento. Cada uno de los cuatro domingos se encendió una vela para significar el desarrollo progresivo de la presencia de Dios en la historia humana, hasta llegar al nacimiento de Jesús. Este cuarto domingo de preparación espiritual marca la última semana de oración y penitencia mientras se espera el nacimiento del Salvador. Esta vela final simboliza la paz.



Si bien en la Arquidiócesis de Paraná, la mayoría de las iglesias tienen sus horarios de celebración dominical entre las 8 y las 10, la parroquia Santo Domingo Savio (Miguel David 198), por ejemplo, convoca también a misa en el horario de las 11.



Al respecto, se consultó al padre Walter Minigutti para conocer si cambiará la misa dominguera o no: "No, horario habitual. Aunque los catequistas me lo pidieron (al cambio)", dijo a diario Uno.



De esta forma, la misa -de gran convocatoria habitualmente por tratarse de la celebración de niños- estará finalizando cerca del mediodía, momento en que los equipos finalistas ingresaran al icónico estadio de Lusail en Qatar.



En tanto que en la Catedral Metropolitana de Paraná, las misas serán a las 9.30 y 11 horas, sin cambios por el encuentro mundialista.



Por otra parte, la comunidad de la capilla Nuestra Señora de la Esperanza tiene su fiesta patronal el próximo domingo 18 de diciembre. Sin embargo, los actos centrales tendrán lugar el sábado previo. Es decir, se vivirá una víspera patronal el 17 de diciembre con misa presidida por monseñor Juan Alberto Puiggari y procesión con antorchas. El domingo, en tanto, habrá celebración a las 20.30.