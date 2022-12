Sobre el conflicto

Empleados municipales nucleados en Suoyem continúan en estado de huelga, por segundo día consecutivo. Así lo resolvieron tras una asamblea que se realizó este mediodía en la sede de la secretaría municipal de Servicios Públicos, sobre avenida Almafuerte de Paraná.“En asamblea de trabajadores resolvimos no salir a trabajar y seguir con el estado de huelga que se lleva adelante”, confirmó ael secretario general del Suoyem, Fabricio Gómez.Tras las denuncias por intimidaciones que se registraron ayer, la repartición permanece con custodia policial dentro y fuera del predio municipal. “Desde ayer, estamos muy sorprendidos porque los compañeros nunca hemos visto tantos policías con los municipales y eso ofusca un montón y consideramos que no hacía falta esta medida”, comentó el sindicalista.El secretario general del Suoyem apuntó aque no han recibido notificaciones ni de convocatoria al diálogo ni de conciliación. “La asamblea es totalmente democrática y si los compañeros deciden acompañar la huelga por los puntos que consideramos fundamentales, la medida continuará”, fundamentó al confirmar que “por mayoría, los compañeros decidieron no salir a trabajar”.Los municipales de Paraná nucleados en Suoyem realizan, desde este miércoles, una huelga en reclamo de una recomposición salarial que realmente impacte a los trabajadores. Se recordará que el sindicato no había aceptado la recomposición de 12% del salario básico con los sueldos de noviembre, sobre la base de los salarios actuales; un 5% con los sueldos de enero como "recuperación" de lo perdido en el año, sobre la base de los sueldos de marzo pasado; un bono de $10.000 en diciembre; y retomar la paritaria en enero, luego de conocida la inflación anual de 2022.En el marco de la medida de fuerza, ayer fueron denunciados aprietes a empleados que sí querían salir a prestar servicio. Tras la intervención policial, secuestraron una Renault Oroch e identificaron a 13 personas por “impedir que los trabajadores realicen sus tareas”.