Vuelta del tren a La Picada: incendiaron durmientes y deberán reemplazarlos

Luego de 30 años el tren volvió a unir Paraná con el apeadero La Picada y pasó por el puente de hierro del arroyo Las Conchas. Es que esta semana,El tren, que unía pueblos, era un símbolo de esperanza para todas las personas que anhelaban ir a la capital entrerriana, para continuar sus estudios, conseguir trabajo y soñar con un futuro mejor., cuando en diciembre de ese año hizo el último recorrido con pasajeros, luego se supo que en el año 1999 cruzó el puente una formación de carga.La expectativa crece en la localidad por la vuelta del ferrocarril y en una de las pruebas, todos los vecinos de la zona estaban llenos de alegría porSin embargo, horas después de la prueba de este miércoles, trabajadores de Ferrocarriles Argentinos, contaron a, por lo que el fuego, produjo daños en los durmientes.Alrededor de 20 metros de pastizales se quemaron y una decena de durmientes, quedaron bajo los efectos del fuego.Según indicaron,por el daño que intentaron hacer”, explicó Nelson y advirtió que, pese a la mala intención, “al tren no podrán detenerlo”, afirmó el trabajador ferroviario.Los trabajadores señalaron ay que, en los próximos meses, el tren pueda llegar a La Picada.El recorrido que hace el tren desde Paraná hacia La Picada, demanda una hora y es un verdadero paseo turístico para quienes disfrutan de los paisajes litoraleños. En el camino se pueden observar grandes tramos con de espesa vegetación autóctona,Uno de los enamorados del paisaje de la Ruta 12, fue Jorge Méndez quien compuso la canción el “Puentecito de la Picada”, donde en sus versos cuenta la historia del trayecto que debía hacer para encontrarse con su amor en La Picada.Ubicada 26 kilómetros de la capital entrerriana, tal como ocurrió con muchas localidades del interior entrerriano,. El origen del nombre proviene de la "picada" que los obreros abrieron en el monte para tender las vías del tren, que hace casi tres décadas no llega a la localidad. Este hermoso paraje entrerriano tiene su arroyo pesquero y también se puede visitar la reserva natural "Parque General San Martín".Uno de los representantes de ferrocarriles Argentinos, Juan Carlos, detalló a Elonce que “hace 30 años que un tren de pasajeros no viajaba por aca, y unos 24 años de un tren de carga”. Muy emocionado dijo que “es muy bueno contar con un servicio más de transporte para todos los vecinos”. Además,