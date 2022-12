Organizaciones sociales se movilizaron por los recortes de planes sociales

Las organizaciones sociales que confluyen en Unidad Piquetera se movilizaron este jueves desde Plaza Sáenz Peña hasta Cinco Esquinas en Paraná. La protesta se enmarca en unaen reclamo de un bono de fin de año que "compense la inflación", asistencia alimentaria para los comedores comunitarios y en rechazo a "todo tipo de recortes de planes sociales", entre otras demandas.“Reclamamos por las herramientas y el depósito de las unidades de gestión del dinero que adeudan desde hace dos años y medio. Se endurecen las manifestaciones que sostenemos en la calle desde hace tres semanas por culpa y a causa de esta situación:, comunicó ael dirigente del movimiento Libres del Sur en Paraná, Julián Jarupkin.Se recordará que el Gobierno nacional confirmó: el mismo será abonado en dos cuotas: una previo a Navidad, el 21 de diciembre, por $6.750; y la segunda parte se entregará para fiesta de Reyes, el 6 de enero, cuando la validación del Potenciar Trabajo esté concluida.Al respecto, Jarupkin exigió queporque están reconocidos por ley, porque cumplen con las horas de trabajo y se les pasan las inasistencias en caso de cumplir”.“El bono en dos cuotas es totalmente insuficiente, no llega a cubrir las necesidades básicas de una familia, para que no tenga hambre durante las Fiestas, que sabemos que sabemos es una fecha muy sensible para los argentinos desde 2001”, fundamentó el dirigente social al remarcar: “Nuestros reclamos en la calle son reivindicaciones históricas de nuestras fuerzas populares en los barrios”.En la oportunidad, también advirtió que, porque Tolosa Paz salió a decir que, para que nadie cobre lo de otra persona, era necesario tener un teléfono donde se identifique la cara de la persona”. “Y eso no existe en el territorio porque la gente no tiene un celular, no tiene acceso a internet o no sabe ni leer ni escribir”, remarcó Jarupkin al cuestionar: “La ministra está muy alejada de la realidad y por eso vinimos a visibilizar en la calle que esta es la realidad argentina, que está cerca del 50% de la pobreza y los que hoy quieren reivindicar las banderas de lucha están en la calle porque la están pasando mal”.Las organizaciones sociales denunciaron la. “Las suspensiones son sin motivo; solo dice `motivo AFIP´ y nada más”, cuestionó el dirigente.Y agregó: “Desde Libres del Sur recopilamos los datos de quiénes son los compañeros que tuvieron estas suspensiones para presentar acciones legales;Jarupkin dijo desconocer hasta el momento cuántos serían los beneficiarios del Potenciar Trabajo que fueron suspendidos en Paraná.