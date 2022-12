Vacunan contra fiebre amarilla para viajar a Brasil: las nuevas disposiciones

A la hora de elegir un lugar para ir de vacaciones de verano en 2023,Uno de los requisitos de ingreso que pide el país es tener el esquema de vacunación completo contra el Covid-19 (tres dosis). En caso de no tenerlo, exhibir el certificado de un PCR negativo hecho dentro de las 24 horas antes de viajar.En cuanto a la, esta se les exige a los viajeros que lleguen a Brasil desde Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y si bien no es obligatoria, Brasil recomienda tenerla si vas a viajar a los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima, São Paulo y Tocantins.consultó en elpor la demanda que tracciona la vacunación contra la fiebre amarilla y las nuevas disposiciones en torno a este tipo de inoculación.comunicó ala encargada de los consultorios externos, Doris Páez.le solicitamos a la población que asista que concurra con DNI en mano para poder ingresar los datos porque se trata de un certificado internacional y es necesario asegurarse de que la persona que se acerca a vacunarse sea la indicada”, especificó y agregó: “Los datos se suben al SISA del Nomivac, donde se constatan las vacunas que tiene el paciente, porque”.En ese sentido, la enfermera aclaró que. “Hay quienes se vacunaron hace diez años atrás, porque antes la dosis era por diez años; a ellos les pedimos que si ya tienen el carnet que lo traigan para ingresarlo al sistema y explicarles cómo es el manejo. Así, la vacuna queda registrada en el sistema y el paciente tiene el certificado en mano para poder viajar”, especificó. Asimismo, Páez confirmó que se imprime el carnet a aquellos pacientes que lo extraviaron “para que puedan viajar”., mencionó, además.destacó y aclaró que los menores de un año y mayores de 60 no se vacunan contra fiebre amarilla. “A estas personas se les extiende uny se les explican los efectos adversos en caso de aplicarse la dosis”, acotó al respecto.“La, en el norte de Brasil es unaque afecta los órganos vitales, como el hígado y el páncreas; y a la larga,. Se trasmite por el mismoque trasmite el dengue”, explicó la enfermera.En relación a la vacunación contra el Cóvid-19, Páez aclaró que se pide o que se vacunen el mismo día contra el coronavirus y la fiebre amarrilla, o que esperen un mes entre vacuna y vacuna.Respecto a la atención en el vacunatorio del San Martín, la enfermera recomendó tener paciencia porque la vacunación se realiza por orden de llegada “y se los atiende a todos”. Los interesados en mayor información pueden comunicarse al; los días jueves también se vacuna contra la fiebre amarilla en el hospital San Roque.