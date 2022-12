Arostegui: “Me vi obligado a cambiar el parte de asistencia”

Bernardo Arostegui, director General de la Unidad Municipal Nº 4

Policiales Policía secuestró un vehículo involucrado en amenazas a empleados municipales

Desde la mañana de este miércoles, trabajadores municipales de Paraná llevan adelante un paro de actividades.dialogó con, quien aseguró que hubo trabajadores “del turno tarde y turno noche que no estaban de acuerdo con el paro, que querían salir a trabajar. Se hizo presente el secretario General Fabricio Gómez y se dialogó al respecto. Desde los turnos tarde y noche querían trabajar todos. Del turno mañana, 17 personas se adhirieron a la medida, el resto trabajó y si tenemos en cuenta los trabajadores de barrido, trabajó el 80 % de los empleados”.Con el tuno noche “pasó algo similar: la recolección salió a trabajar, en el Jauretche fueron intimidados por una persona en moto. Los trabajadores conocen a esta persona e hicieron la denuncia en comisaría 12º”, afirmó.Arostegui confió a Elonce: “Jamás viví una situación de apriete así. Mantengo buena relación con el personal. Fue una situación muy difícil. La mayoría quiere trabajar, no están dadas las garantías en la calle. Mi mayor preocupación tiene que ver con la integridad física de los trabajadores que quieren hacerlo y no los dejan”.