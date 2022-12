Volvió a Paraná la participante de GH: “Necesitaba reconectarme con mi gente”

Paraná: su lugar en el mundo

María Laura ingresó a la casa de Gran Hermano y de inmediato su historia de vida generá gran intriga en el público. La mujer de Catamarca reveló que se encuentra de novia con una mujer que conoció cuando jugaba al fútbol y se trataba de la esposa de su entrenador. La pareja ahora cría junta a la hija de la participante.El pasado domingo 4 de diciembre, "Cata" se convirtió en la séptima eliminada de Gran Hermano, por decisión del público. Este martes, la participante del reality llegó a Paraná luego de su estadía en Buenos Aires. “Necesitaba volver y conectarme con mi gente”, expresó a Elonce.Sobre la experiencia de Gran Hermano, “Cata” contó que “fue muy linda” pero “no fue fácil”. “No tuvimos acceso a nada, no es como piensa la gente. No hubo celulares ni papales con información. Ante el menor grito que se escuchaba, nos encerraban en la casa y nos ponían la música fuerte”.“Si bien es difícil para nosotros estar ahí, porque empiezas a extrañar a tu gente, la peor parte se la lleva el que queda afuera. Por un comentario que haces, se hace un mundo, el afuera es una carnicería”, contó. Seguidamente agregó que una vez que salen de la casa, los alojan en un hotel y los asisten con psicólogos.“Dentro de la casa es imposible no ver las cámaras, pero llega un momento en que te olvidas y no tenes noción”, comentó. También contó que la convivencia se tornaba “complicada a la hora de cocinar y comprar los alimentos”.María Laura contó que los participantes de la casa “pertenecemos a la productora de Telefe y estamos contratados por ellos. Más allá de que no ingrese en la casa, dependo de ellos para hacer notas o asistir a otros programas”.Sobre su nominación, remarcó que “para el afuera yo me quedaba, pero Dani armó una escena que se largó a llorar y eso llevó a que se quede y me saquen a mí”. A su vez, pidió que la gente la “apoye” para el repechaje.María Laura es de Catamarca, pero hace años vive en Paraná. “Acá descubrieron el problema que tiene mi hija y siempre la trataron muy bien. Me dio mucho, conocí el fútbol, me hice muchas amigas y me gusta la ciudad”.Isabela, la hija de la participante Tiene 9 años y padece artritis idiopática juvenil oligoarticular. Es una enfermedad autoinmune. Según había explicado la mujer "No se sabe muy bien el origen, puede ser una contaminación ambiental como también algo genético".