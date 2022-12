Municipales de Suoyem realizan un paro de actividades “con total acatamiento”

El secretario General de SUOYEM, Fabricio Gómez, confirmó aque desde la mañana de este miércoles se lleva adelante el paro anunciando por los trabajadores municipales de Paraná nucleados en el gremio.“El acatamiento a la medida ha sido total”, dijo. Seguidamente, agregó que “la metodología de la huelga es con asistencia al lugar del trabajo, pero con retención de servicio”.El secretario aclaró que “el paro no es por capricho, necesitamos que se abra de nuevo el diálogo con el ejecutivo. Es una jornada de lucha y es la única manera que tenemos de protesta para que nos escuchen. La plata no alcanza y tenemos los básicos más bajos de la provincia”.Cabe recordar que el gremio no había aceptado la recomposición de 12% del salario básico con los sueldos de noviembre, sobre la base de los salarios actuales; un 5% con los sueldos de enero como "recuperación" de lo perdido en el año, sobre la base de los sueldos de marzo pasado; un bono de $10.000 en diciembre; y retomar la paritaria en enero, luego de conocida la inflación anual de 2022.En tanto, Patricia Vergara, señaló que “la medida es por tiempo indeterminado. Queremos dejar claro que nosotros pedimos una audiencia y nunca tuvimos una respuesta por parte del ejecutivo”.“Vamos a continuar con la medida hasta que el ejecutivo nos llame a una reunión. Queremos pedirle disculpa a la ciudadanía por este paro, pero es la única manera que tenemos de que nos escuchen”, finalizó.